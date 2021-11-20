«Я устал от чемоданов и заграницы». История Дим Димыча, который видел весь мир, а теперь живёт на болоте (уже 16 лет)

В центре одного из крупнейших болот страны живёт Дим Димыч — человек, который несколько раз обошёл земной шар. Он собирает травы-ягоды, размышляет о жизни у костра, бодро подбирает цитаты поэтов и писателей, чтобы подчеркнуть пережитое. Дим Димычу есть что вспомнить. Он 12 лет плавал по морям и океанам, побывал на всех континентах, добрался даже до Северного и Южного полюсов.

Дим Димыч воевал в Африке, охранял президента Анголы. Его любили женщины в портах экзотических стран, он их тоже любил. А потом устал от всего и решил уйти от людей подальше. Дорога эта привела его в болото, где он и осел. Построил себе избушку среди топей, вдалеке от людей — и живёт наедине с птицами и зверьём. Иногда навещает цивилизацию. Об удивительной жизни Дим Димыча и его болотной усадьбе — видеорепортаж Оnliner.

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Вот некоторые цитаты из этого рассказа:

Я не убегаю в болота, я иду туда жить. Ищу что-то такое… Совесть, честь. Я устал от чемоданов и заграницы, мне надоело «новое». Для меня природа — это моя жизнь. Сейчас вот, конечно, унылая пора. А вот когда отойдёт зима… Ой, братцы, вы не знаете, что это такое: после белого безмолвия — и вдруг прилетают первые птицы. Это чибисы. Им так радуешься! Вот именно этот жизненный контраст мне необходим.

Я родился 20 февраля 1955 года. На самом краю болота. По знаку зодиака я Рыбы. Родился, как великие люди — Эйнштейн, например. Я, правда, маленький человек, но на болотах считаю себя человеком нормальным. Дядька, дедушка погибли в партизанах, поэтому я воспитывался среди женщин — по «бабским» нормам: «не трожь», «не чапай», «не лезь», «лучше отойди в сторону». Ну я и был тихоней.

Но однажды я понял изюменную жизнь. Мне было 9 лет. Пошёл на болото на рыбалку. Настолько у меня клевали окуньки, что не заметил, как солнце село. Подумал: чего я буду блуждать? Там волки и всякие другие дикие звери. У меня с собой был вальтер, в нём два патрона. И финский нож. Если что, в обиду себя не дам. Всех положу, кто подойдёт. Решил спать на болоте. Проснулся с откровением: «Да я же мужчина! Я кое-что ещё смогу сделать в будущем!» Я понял, что трусить не буду ни перед кем и ни перед чем. Так и жил.

Кто-то в первом классе учил «Мама мыла раму», а я уже читал Фейербаха и Эмиля Золя. Меня перевели в третий класс сразу. Я учился на отлично, но в четвёртом-пятом классе пошли «иксы». Я их категорически не признавал. Учительница меня спрашивает: «Ты почему так плохо учишься?» Отвечаю: «На фиг мне этот X и Y? Я знаю нормальные цифры: 4, 5, 6, 9, 100, 1000 и так далее». В итоге по математике двойка.

После школы надо идти в армию. В приёмной комиссии спрашивают: «Где бы ты хотел служить?» Говорю, что человек я рабочий — конечно, в стройбате. «Не, — говорят, — братец, в ВДВ тебя отправим!» Так я оказался в Тульской дивизии. Кровь была, пули были. Нехорошо всё это…

Оказался в Анголе. Они воевали в то время с Савимби и Южно-Африканской Республикой. Вмешался Советский Союз во главе с Брежневым. Я даже знаком лично с президентом Жозе Эдуардо душ Сантушем. Охранял его. В Анголе совсем другая обстановка: тебе моментом в карман залезут, вытащат, субординации никакой. Там решает только оружие, пика и нож. Чем язык скупее на слова, тем целее твоя голова — так учили.

После армии немного поблуждал, посмотрел где что к чему. Окончил клайпедскую мореходку и вышел в море. Начал ходить я матросом на научно-исследовательском судне «Новатор». Потом, когда судно моё стояло на ремонте, познакомился с рыбаками. Они говорят: «Чего ты сидишь на этом корыте! Давай к нам! У нас и деньги большие. Увидишь Тихий, Атлантический океан…» Подумал — и пошёл к рыбакам.

Швеция, Дания, Норвегия, Голландия, Франция, Бельгия, Канада, Испания, Португалия, Южная и Северная Америка, Антарктида — везде я на шарике побывал, только в Японии не был.

Была семья. Я ушёл, меня полгода нет, а то и больше. Кому нужен такой муж? Муж нужен под боком — чтобы женщину погладил, уважил, слово хорошее сказал. А я был где-то там, в призрачной дали. Вот и нашла себе рядом. А мозг у меня работает нормально, я всё быстро понял. Всё, развод. Никто меня не выгонял, я сам ушёл.

Я девчонкам нравился. И мне девчонки нравились. Вот стихи:

«Лёд о бокалы бьётся со звоном, публики было не продохнуть.

Помню, смуглянка со мной танцевала, помню её обнажённую грудь.

Нет, говорило, а не плясало тело смуглянки под барабан.

На берегу голубого причала был у меня с ней короткий роман».

«Лёд о бокалы бьётся со звоном, публики было не продохнуть. Помню, смуглянка со мной танцевала, помню её обнажённую грудь. Нет, говорило, а не плясало тело смуглянки под барабан. На берегу голубого причала был у меня с ней короткий роман». Это стихотворение — как раз про Элизабет. Она — красивая женщина, я — красивый молодой моряк. Она хотела быть со мной. Но как? На корабле? Помню сцену: мы отплываем, и она стоит, платком машет. А замполит удивляется: «Кого провожает эта дама?» Мне так приятно. Я стою и молчу.

Надоело мне болтаться по морям-океанам, 12 лет прошло. Решил: домой поеду. Побыл на суше пару месяцев. Понял, что в человеческом обществе нет ничего для меня. От скуки как муха по потолку ходил. А тут Чернобыль бабахнул. Хотел вернуться в море — а всё, путь закрыт. Мне сказали: у нас своих моряков хватает, езжайте чините свой Чернобыль.

Пошёл я жить на болото. Энергетика здесь отменная. Вместе с товарищем построили здесь избу. Было это 16 лет назад. Её, конечно, условно можно назвать избой. Она ветхая, старая. Там у меня одежда, даже простыни есть — для важных гостей. Одеяло в углу хорошее. Я здесь шесть лет жил непрерывно. В цивилизацию приходил, конечно, — за хлебом, сигаретами, но потом сразу обратно.