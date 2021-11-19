Смертельная авария под Слуцком. Водитель фуры насмерть сбил мужчину, который остановился и вышел из машины

В пятницу, 19 ноября, около 0.20 на 110-м км автодороги Р23 Минск-Микашевичи в Слуцком районе произошла смертельная авария. Об этом «Кур`еру» сообщили в Слуцком РОВД.

По предварительным данным, 39-летний житель агрогородка Самохваловичи Минского района ехал на Opel Vectra, совершил ДТП, остановился и вышел из машины на проезжую часть. Фура DAF с полуприцепом под управлением 34-летнего жителя Бреста двигалась в направлении Солигорска. Водитель фуры не заметил на неосвещённом участке дороги мужчину, который не был обозначен фликерами, и сбил его.

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От полученных травм житель Самохваловичей скончался на месте происшествия.