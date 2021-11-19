ФК «Слуцк» сыграет дома против брестского «Руха». Прогноз на матч

В субботу, 20 ноября, в рамках 29-го тура чемпионата Беларуси по футболу ФК «Слуцк» принимает дома брестский «Рух». Начало игры в 13 часов. Матч пройдёт на стадионе «Городской».
Накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.
ФК «Слуцк». В чемпионате Беларуси уже близка развязка. Для случчан предстоящий матч будет последним, так как в 30-м туре наша команда автоматом получит три очка за снявшийся с чемпионата речицкий «Спутник».
Но даже эти три очка не гарантируют следующий сезон в высшей лиге. Случчанам нужно обыграть брестчан. При таком раскладе команда остаётся в высшей лиге. В случае ничьи или проигрыша всё будет зависеть от мозырской «Славии» и столичного «Энергетика», у которых в субботу будет очное противостояние.
ФК «Рух». Брестчане ещё не потеряли шансы на место в тройке призёров. Поэтому в предстоящем матче победа нужна и «Руху».
Безусловно, клуб входит в тройку фаворитов в этом матче. Команда как минимум сильнее случчан по подбору игроков. Отметим, что брестская команда ни разу не проигрывала случчанам за всю историю личных встреч.
Ожидание от матча. Несмотря на фаворитский статус гостей, предположим, что «Слуцк» без боя не сдастся, тем более что ФК неплохо проводит заключительный отрезок сезона. Прогноз на матч — тотал забитых голов меньше 2.5.