ФК «Слуцк» сыграет дома против брестского «Руха». Прогноз на матч

В субботу, 20 ноября, в рамках 29-го тура чемпионата Беларуси по футболу ФК «Слуцк» принимает дома брестский «Рух». Начало игры в 13 часов. Матч пройдёт на стадионе «Городской».

Накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

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ФК «Слуцк». В чемпионате Беларуси уже близка развязка. Для случчан предстоящий матч будет последним, так как в 30-м туре наша команда автоматом получит три очка за снявшийся с чемпионата речицкий «Спутник».

Но даже эти три очка не гарантируют следу­ю­щий сезон в высшей лиге. Случчанам нужно обыграть брестчан. При таком раскладе команда остаётся в высшей лиге. В случае ничьи или проигрыша всё будет зависеть от мозырской «Славии» и столичного «Энерге­тика», у которых в субботу будет очное противостояние.

ФК «Рух». Брестчане ещё не потеряли шансы на место в тройке призёров. Поэтому в предстоящем матче победа нужна и «Руху».

Безусловно, клуб входит в тройку фаворитов в этом матче. Команда как минимум сильнее случчан по подбору игроков. Отметим, что брестская команда ни разу не про­игрывала случчанам за всю историю личных встреч.

Ожидание от матча. Несмотря на фаворит­ский статус гостей, предположим, что «Слуцк» без боя не сдастся, тем более что ФК неплохо проводит заключительный отрезок сезона. Прогноз на матч — тотал заби­тых голов меньше 2.5.