Три недели назад «Кур'ер» выбрал некоторые продукты и посмотрел, сколько они стоят в одном сетевом магазине и двух небольших местных. В четверг, 18 ноября, мы проверили, как изменились цены.
Из 19 позиций подорожали только три продукта, но совсем незначительно. Двух — не было в наличии. Ни один товар не подешевел.
|Наименование товара
|Стоимость, рублей (28.10.2021)
|Стоимость, рублей (18.11.2021)
|минтай (1 кг)
|4,29
|4,29
|консервы рыбные «Килька балтийская» в томатном соусе
|1,29
|—
|свинина на кости (1 кг)
|8,99
|8,99
|голень цыплёнка-бройлера (1 кг)
|5,75
|5,89
|колбаса «Докторская» в/с варёная (1 кг)
|8,48
|8,48
|Молоко Complimilk 3,2% (1 л)
|1,45
|1,45
|сыр «Российский молодой» (1 кг)
|16,18
|16,18
|масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л)
|5,19
|5,19
|масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,2% (180 г)
|2,97
|2,97
|яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес.)
|2,9
|2,9
|мука пшеничная «Золотой злак» в/с (2 кг)
|2,25
|2,28
|хлеб «Сафийский» / «Заводской» (0,8 кг)
|1,08
|1,13
|батон «Для всей семьи» (0,5 кг)
|1,17
|1,17
|макаронные изделия спагетти «Барымак» (0,9 кг)
|1,27
|1,27
|рис «Семейный» (0,9 кг)
|2,93
|2,93
|крупа гречневая ядрица «Эколайн» (0,89 кг)
|3,88
|3,88
|смесь молочная «Беллакт» КМ-1 (0,4 кг)
|4,71
|—
|соль поваренная каменная, Солигорск (1 кг)
|0,78
|0,78
|сахар-песок, Слуцк (1 кг)
|1,68
|1,68
Чёрный хлеб «кирпичиком» раньше назывался «Сафийский». Сейчас он получил название «Заводской» и подорожал на 5 копеек. Несмотря на то, что внешний вид и вес изделия остались прежними, могла измениться рецептура.
Также 2-килограммовая упаковка слуцкой пшеничной муки стала стоить на 3 копейки дороже.
Напомним, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) продлило регулирование цен на социально значимые товары по 31 декабря включительно. Полный список можно посмотреть здесь.