Три недели назад «Кур'ер» выбрал некоторые продукты и посмотрел, сколько они стоят в одном сетевом магазине и двух небольших местных. В четверг, 18 ноября, мы проверили, как изменились цены.

Из 19 позиций подорожали только три продукта, но совсем незначительно. Двух — не было в наличии. Ни один товар не подешевел.

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Наименование товара Стоимость, рублей (28.10.2021) Стоимость, рублей (18.11.2021) минтай (1 кг) 4,29 4,29 консервы рыбные «Килька балтийская» в томатном соусе 1,29 — свинина на кости (1 кг) 8,99 8,99 голень цыплёнка-бройлера (1 кг) 5,75 5,89 колбаса «Докторская» в/с варёная (1 кг) 8,48 8,48 Молоко Complimilk 3,2% (1 л) 1,45 1,45 сыр «Российский молодой» (1 кг) 16,18 16,18 масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л) 5,19 5,19 масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,2% (180 г) 2,97 2,97 яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес.) 2,9 2,9 мука пшеничная «Золотой злак» в/с (2 кг) 2,25 2,28 хлеб «Сафийский» / «Заводской» (0,8 кг) 1,08 1,13 батон «Для всей семьи» (0,5 кг) 1,17 1,17 макаронные изделия спагетти «Барымак» (0,9 кг) 1,27 1,27 рис «Семейный» (0,9 кг) 2,93 2,93 крупа гречневая ядрица «Эколайн» (0,89 кг) 3,88 3,88 смесь молочная «Беллакт» КМ-1 (0,4 кг) 4,71 — соль поваренная каменная, Солигорск (1 кг) 0,78 0,78 сахар-песок, Слуцк (1 кг) 1,68 1,68

Чёрный хлеб «кирпичиком» раньше назывался «Сафийский». Сейчас он получил название «Заводской» и подорожал на 5 копеек. Несмотря на то, что внешний вид и вес изделия остались прежними, могла измениться рецептура.

Также 2-килограммовая упаковка слуцкой пшеничной муки стала стоить на 3 копейки дороже.

Напомним, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) продлило регулирование цен на социально значимые товары по 31 декабря включительно. Полный список можно посмотреть здесь.