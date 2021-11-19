«Не могу сказать, что были трудности, но погода свои коррективы внесла». Александр Бранкевич поговорил с работниками слуцких предприятий (видео)

Ежегодно каждое третье воскресенье ноября отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса Беларуси. Накануне в Слуцке отметили лучшие сельхозпредприятия района и наградили их работников.

Перед мероприятием Александр Бранкевич поговорил с работниками местных предприятий. Они поздравили своих коллег и рассказали, что в этом году радовало и с какими трудностями сталкивались.

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Приятного просмотра!

Ведущий: Александр Бранкевич, Видео: Глеб Рулёв

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