«Не могу сказать, что были трудности, но погода свои коррективы внесла». Александр Бранкевич поговорил с работниками слуцких предприятий (видео)

Ежегодно каждое третье воскресенье ноября отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса Беларуси. Накануне в Слуцке отметили лучшие сельхозпредприятия района и наградили их работников.
Перед мероприятием Александр Бранкевич поговорил с работниками местных предприятий. Они поздравили своих коллег и рассказали, что в этом году радовало и с какими трудностями сталкивались.
Приятного просмотра!
Ведущий: Александр Бранкевич, Видео: Глеб Рулёв
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