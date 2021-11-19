«Как только узнала, пересмотрела дома шкафы». Случчанка нашла место в городе, где собирают помощь для мигрантов

Вчера в «Одноклассниках» увидела объявление о том, что Михайловский кафедральный собор Слуцка объявил сбор помощи мигрантам.

К случчанам обратился благочинный Слуцкого церковного округа протоиерей Игорь Штепа. Привожу его слова:

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«Дорогие братья и сестры! По благословению митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, управляющего Слуцкой епархией, организован сбор средств для оказания помощи беженцам — мигрантам. Прошу вас принять участие в благотворительной акции. Все собранные принадлежности доставляйте в Михайловский кафедральный собор в здание крестильни до 21 ноября 2021 года».

Требуются средства гигиены, подгузники, тёплая одежда, одеяла, спальники, бутилированная питьевая вода, сухие продукты, консервы.

Сегодня пересмотрела у себя дома шкафы: многие вещи лежат, и я ими не пользуюсь. Собрала то, что может этим людям пригодиться: тёплое одеяло, кофту, носки, варежки, шапки. И пошла в храм.

Когда пришла, других людей там не было. У стены уже лежало много пакетов и коробок. Женщины, работающие в церкви, рассказали, что помощь мигрантам собирают все храмы города до 21 ноября. Сразу написала в «Кур'ер», чтобы о возможности помочь узнало как можно больше случчан.

По-человечески я очень сочувствую людям, покинувшим дом, бежавшим из разрушенных стран, где жить небезопасно. Не дай Бог нам оказаться в такой ситуации.

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