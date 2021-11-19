В Беларуси ввели очередные изменения по платёжным терминалам. Кого они коснутся

Правительство ввело изменения по платёжным терминалам. Обзавестись ими обяжут последнюю категорию ИП — тех, кто торгует продовольственными товарами на ярмарках или с прилавков на рынке. При этом агроусадьбам и хостелам разрешили принимать оплату через QR-коды и мобильные приложения. Это предусмотрено постановлением Совмина и Нацбанка.

Шесть месяцев на то, чтобы обзавестись платёжным терминалом

Сейчас работать без кассовых аппаратов ещё можно тем, кто торгует некоторыми продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией на торговых местах на рынках или на ярмарках. Нынешнее постановление Совмина и Нацбанка это разрешение отменяет, но даёт этой категории продавцов шесть месяцев на то, чтобы обзавестись платёжным терминалом. Сделать это нужно до 17 мая. Для этого они могут использовать смартфоны и планшеты с необходимым программным обеспечением.

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После этой даты продавать что-либо без использования платёжных терминалов можно будет только физлицам. Все субъекты хозяйствования — ИП и компании — должны будут иметь платёжные терминалы.

Оплата по QR-кодам и через мобильные приложения

Постановление содержит список видов деятельности, при осуществлении которых можно принимать оплату только по QR-кодам и через мобильные приложения. Такую возможность получат те, кто занимается агроэкотуризмом, развозной торговлей, оказывает услуги по ксерокопированию и сканированию, а также торгует автомобилями и мотоциклами, меховыми изделиями, предметами антиквариата. Также это будет позволено хостелам и тем компаниям и ИП, которые сдают в аренду легковые и грузовые автомобили без водителя и занимаются доставкой продукции общественного питания. Эта норма уже вступила в силу.

Исключение для «Белкоопсоюза»

Организациям «Белкоопсоюза» постановление разрешает использовать один платёжный терминал на несколько торговых точек, если они расположены в одном здании. Ранее налоговики отмечали, что в сельской местности, где расположены магазины потребкооперации, небольшие обороты, которые не оправдывают содержание большого количества платёжных терминалов.

Чеки могут быть электронными

Вместо бумажного чека покупателю при его согласии смогут выдавать электронный (при использовании кассовых аппаратов). Новшество заработает через 6 месяцев. За это время Госстандарту нужно внести изменения в техтребования к кассовым аппаратам.

Кроме того, продавцов обязывают выдавать покупателю чек о том, что он получил деньги за возвращённый товар (это требование уже заработало). Также в чеках теперь обязательно должны быть перечислены наименования купленных товаров.

Малые и средние могут обойтись смартфоном

Индивидуальные предприниматели и компании, которых относят к малому предпринимательству, и организации Белкоопсоюза могут использовать в качестве платёжных терминалов смартфоны или планшеты. К субъектам малого предпринимательства относятся организации, в которых работает максимум 100 человек.

Многие торговые объекты теперь смогут в качестве платёжных терминалов использовать смартфоны с установленными на них различными программными кассовыми системами. Контролировать этот вопрос будет Министерство по налогам и сборам.