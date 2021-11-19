Много раз проходил по улице Социалистической и как-то раз обратил внимание на № 100, который был размещён не на доме, а на гараже. Проверил по картосхеме Слуцка. И действительно — здание помечено именно этим номером.

Возможно, когда-то здесь стоял жилой дом, со временем который снесли и на его месте воздвигли гараж. Или же дом так модернизировали. Этот факт подвиг меня на маленькое пешее путешествие по Слуцку, чтобы посмотреть, как выглядят другие строения с № 100.

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Фотопрогулка по длинным улицам города

На карте я выбрал длинные улицы Слуцка и нашёл на них дома с таким номером, а потом побывал там.

Сначала прошёл по Копыльской. Под № 100 - небольшой частный дом. Приятно, что на табличке название улицы было указано на белорусском языке.

К дому на М. Богдановича подбирался окольными путями. Сначала обратил внимание на барельеф в виде головы быка на летней беседке и лишь потом разглядел адрес.

Маршрут по 14 Партизан состоял из двух попыток — сначала по главной магистрали, затем пришлось зайти с тыла по улице Загородной, к которой и примыкает дом № 100. Но в натуре его не оказалось. Был только забор и пустырь за ним. Возможно, дом будут строить заново.

На Красноармейской дом № 100 выглядит фундаментально. «О вкусах не спорят, есть тысяча мнений…» — так пел Высоцкий. Такой стиль — выбор хозяев.

Дом № 100 на Советской привлёк взгляд кружевными наличниками на окнах. Нечасто в Слуцке можно увидеть уходящую старину, даже в деревянных хатах всё чаще устанавливают стеклопакеты.

Полным ходом идёт ремонт дома на Виленской. Жильё преображается прямо на глазах. Как тут не порадоваться за хозяев и не пожелать счастья на все 100!

Единственное нежилое здание под № 100 в Слуцке расположено на Ленина.

Вообще, у меня цифра 100 вызывает магическое притяжение, так как издревле присутствует в эпосе всех народов. Одних пословиц и поговорок наберётся добрая сотня.