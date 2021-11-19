Смерть годовалого ребёнка и вылет из Минска. Что известно утром 19 ноября про миграционный кризис на белорусско-польской границе

Продолжается начавшийся 8 ноября миграционный кризис на границе Беларуси и Польши. Как мигранты туда попали и что там происходило все эти дни, читайте здесь. В четверг, 18 ноября, стало известно о трагедии в семье сирийцев, живущих в стихийном лагере.

Что происходило с мигрантами 18 ноября

Погранохрана Польши заявила, что в среду вечером около 500 мигрантов попытались штурмовать границу. При этом 200 человек прорвались, и их задержали. В результате, по словам представителя службы, в польскую больницу попала семья из 5 человек: женщина, мужчина и трое детей в возрасте девяти, восьми и семи лет. Они в хорошем состоянии, только женщина жалуется на боль в животе.

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Фонд «Польский центр международной помощи» сообщил, что в ночь на четверг спасатели обнаружили в приграничном стихийном лагере трёх человек, попавших в беду. «У молодого мужчины были сильные боли в животе. Он был голоден и обезвожен. Кроме него, в помощи нуждалась сирийская супружеская пара. У мужчины была рваная рана на руке, а у женщины — колотое ранение голени. Их годовалый ребёнок умер в лесу», — отметили в фонде.

Стихийный лагерь на границе в четверг покинули все мигранты. Они ушли в логистический центр, где уже находилось со среды около тысячи человек. Таким образом, в центре сейчас около 2 тысяч мигрантов.

Белорусские власти в четверг решили вакцинировать от коронавируса находящихся на границе с Польшей мигрантов. Сообщается, что об этом попросили сами иностранцы.

Часть мигрантов с границы в четверг вернулась на родину. Самолёт, на борту которого было около 431 пассажира, 18 ноября вылетел из Минска и приземлился в Курдском автономном регионе Ирака, а потом — в Багдаде.

О чём говорили власти

Владимир Путин в четверг на заседании коллегии МИД России заявил: «Да, мы знаем и понимаем, что ситуация в Беларуси хоть и успокоилась внутри страны, тем не менее проблемы есть. Мы отдаём себе в этом отчёт прекрасно и, конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией».

Также в этом выступлении Путин раскритиковал Польшу за применение спецсредств против мигрантов. Он напомнил, как польское руководство осуждало применение таких средств против демонстрантов в Украине в 2014 году.

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что поляки применяли против мигрантов пестициды и иные ядовитые вещества. Такой вывод сделали белорусские судмедэксперты. По словам Шведа, пострадали не менее 30 человек, в том числе беременные женщины и несовершеннолетние.

Также Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении польских чиновников. В их высказываниях нашли признаки пропаганды войны.

В свою очередь, власти Польши предупредили белорусскую сторону, что закроют железнодорожный пункт пропуска в Кузнице, если ситуация с мигрантами не стабилизируется до 21 ноября.

Александр Лукашенко предложил создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тысяч беженцев. Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Позже стало известно, что Германия не согласилась с этим предложением.