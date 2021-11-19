Эхо недели: из Беларуси улетают мигранты, а из Слуцка уехал начальник райотдела Следственного комитета

Всю эту неделю читатели «Кур'ера» продолжали следить за миграционным кризисом на границе Беларуси и Польши. Случчане же отметили в эти дни два события: год назад в нашем районе ввели масочный режим, также 16 ноября могло исполниться 50 лет пивзаводу.

В городе и районе

Со среды, 17 ноября, Слуцкий районный отдел Следственного комитета возглавил Эдуард Вилкойть. Он приехал из Любани, где тоже был начальником райотдела СК. В свою очередь, Алексей Годунов, который до этого руководил РОСК в Слуцке, занял прежнюю должность Вилкойтя.

В город снова приехали «газовщики». Тревогу забила случчанка Елена, когда узнала, что они уговорили её соседку установить газоуловитель за 200 рублей. Елена позвонила участковому. Они вместе провели операцию , чтобы вернуть пенсионерке деньги.

, чтобы вернуть пенсионерке деньги. За последние 10 лет в Слуцке и районе жениться стали в 2 раза меньше, а разводятся всё так же. Мы подготовили по этому поводу инфографику .

. Случчанка Светлана Правдинская съездила на велоэкскурсию в Бокшицы. С этой деревней связаны интересные истории и судьбы людей.

в Бокшицы. С этой деревней связаны интересные истории и судьбы людей. Оказывается, примерно половина первоклассников в Слуцке имеют нарушения речи. Логопед рассказала, почему дети плохо говорят .

. Наконец-то закончилась история барака на Вечеркевича, 40. Его законсервировали. Две семьи, которые в сентябре оставались в нём, в итоге расселились.

барака на Вечеркевича, 40. Его законсервировали. Две семьи, которые в сентябре оставались в нём, в итоге расселились. В пятницу, 19 ноября, отметили лучшие сельхозпредприятия района и наградили их работников. «Кур'ер» побывал на мероприятии. Председатель райисполкома, произнося приветственную речь, сказал о «цветных революциях» и самой важной профессии.

Также с работниками местных предприятий поговорил Александр Бранкевич. Они поздравили своих коллег и рассказали, что в этом году радовало и с какими трудностями сталкивались.

Мигранты на границе с Польшей

Миграционный кризис на польско-белорусской границе, начавшийся 8 ноября, продолжается. В четверг, 18 ноября, стало известно о трагедии в семье сирийцев, живущих в стихийном лагере. А часть мигрантов с границы вернулась на родину.

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Эта тема не обошла и случчан. Наша читательница Наталья нашла место в городе, где собирают помощь для мигрантов, и занесла туда некоторые вещи.

Происшествия

12 ноября пропала 27-летняя Яна Шибут. Об этом «Кур'еру» сообщили её родные. По их словам, случчанка собиралась ехать из Минска в родной город. Сестра девушки сказала, что они написали заявление в милицию. К счастью, вечером в понедельник, 15 ноября, Яна нашлась.

Ночью 19 ноября на трассе Р23 в Слуцком районе произошла авария. Водитель фуры насмерть сбил мужчину, который остановился и вышел из машины.

Люди

Хореограф из Слуцка получила благодарность главы Минской области.

А «Кур'ер» встретился с Валентиной Воронович, которая организовала в Слуцке первую ремесленную мастерскую. Она рассказала, как после болезни рукоделие стало её работой и какие виды занятий на подъёме в городе, а какие идут на спад.

Экономика

Три недели назад «Кур'ер» выбрал некоторые социально значимые товары и посмотрел, сколько они стоят . В четверг, 18 ноября, мы проверили , как изменились цены. Из 19 позиций подорожали только три продукта, но совсем незначительно. Двух — не было в наличии. Ни один товар не подешевел.

. В четверг, 18 ноября, мы , как изменились цены. Из 19 позиций подорожали только три продукта, но совсем незначительно. Двух — не было в наличии. Ни один товар не подешевел. На прошлой неделе «Кур'ер» посмотрел, какие самые дорогостоящие продукты питания есть в трёх крупных сетевых магазинах в городе. На первом месте оказалась натуральная лососевая икра — 1 кг стоил 239,93 рубля. Мы спросили у жителей Слуцка, а какие продукты самые дорогие для них.

Почитать и посмотреть

16 ноября — значимая для Слуцка дата. В этот день читатели «Кур'ера» обсуждали два события.

Первое. 16 ноября 2020 года в Слуцком районе ввели масочный режим. «Кур'ер» вспоминал , как на заре пандемии случились дефицит и подорожание масок, как потом случчане привыкали к ним и как помогали друг другу.

, как на заре пандемии случились дефицит и подорожание масок, как потом случчане привыкали к ним и как помогали друг другу. Второе. 16 ноября этого года 50-летний юбилей мог бы праздновать Слуцкий пивоваренный завод. Только нет уже ни предприятия, ни его знаменитой продукции. Тем не менее, слуцкое пиво и само предприятие — это наша история. В день юбилея «Кур'ер» предлагал вспомнить о слуцких пивоварах и их продукции, почитав наш материал. А ещё по этому поводу мы сняли видеорепортаж с Александром Бранкевичем.

На этой «Кур'ер» узнал, как устроена помощь случчанкам, которые родили раньше срока. А читательница, когда семье удалось выходить 900-граммового младенца дома на печи.

Александр Шелехов прогулялся по самым длинным улицам Слуцка и нашёл там строения с номером 100.

На прошлой неделе жительница Слуцка написала в «Кур'ер» народную новость о том, что легко перенесла коронавирус, но через пару недель столкнулась с неприятными последствиями. «Кур'ер» обратился к специалисту за экспертным мнением о постковидных осложнениях.

А чем отличается пневмония при COVID-19 от обычного воспаления лёгких, можно прочитать здесь.