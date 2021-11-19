Эхо недели: из Беларуси улетают мигранты, а из Слуцка уехал начальник райотдела Следственного комитета

Всю эту неделю читатели «Кур'ера» продолжали следить за миграционным кризисом на границе Беларуси и Польши. Случчане же отметили в эти дни два события: год назад в нашем районе ввели масочный режим, также 16 ноября могло исполниться 50 лет пивзаводу.
В городе и районе
- Со среды, 17 ноября, Слуцкий районный отдел Следственного комитета возглавил Эдуард Вилкойть. Он приехал из Любани, где тоже был начальником райотдела СК. В свою очередь, Алексей Годунов, который до этого руководил РОСК в Слуцке, занял прежнюю должность Вилкойтя.
- В город снова приехали «газовщики». Тревогу забила случчанка Елена, когда узнала, что они уговорили её соседку установить газоуловитель за 200 рублей. Елена позвонила участковому. Они вместе провели операцию, чтобы вернуть пенсионерке деньги.
- За последние 10 лет в Слуцке и районе жениться стали в 2 раза меньше, а разводятся всё так же. Мы подготовили по этому поводу инфографику.
- Случчанка Светлана Правдинская съездила на велоэкскурсию в Бокшицы. С этой деревней связаны интересные истории и судьбы людей.
- Оказывается, примерно половина первоклассников в Слуцке имеют нарушения речи. Логопед рассказала, почему дети плохо говорят.
- Наконец-то закончилась история барака на Вечеркевича, 40. Его законсервировали. Две семьи, которые в сентябре оставались в нём, в итоге расселились.
- В пятницу, 19 ноября, отметили лучшие сельхозпредприятия района и наградили их работников. «Кур'ер» побывал на мероприятии. Председатель райисполкома, произнося приветственную речь, сказал о «цветных революциях» и самой важной профессии.
- Также с работниками местных предприятий поговорил Александр Бранкевич. Они поздравили своих коллег и рассказали, что в этом году радовало и с какими трудностями сталкивались.
Мигранты на границе с Польшей
Миграционный кризис на польско-белорусской границе, начавшийся 8 ноября, продолжается. В четверг, 18 ноября, стало известно о трагедии в семье сирийцев, живущих в стихийном лагере. А часть мигрантов с границы вернулась на родину.
Эта тема не обошла и случчан. Наша читательница Наталья нашла место в городе, где собирают помощь для мигрантов, и занесла туда некоторые вещи.
Происшествия
12 ноября пропала 27-летняя Яна Шибут. Об этом «Кур'еру» сообщили её родные. По их словам, случчанка собиралась ехать из Минска в родной город. Сестра девушки сказала, что они написали заявление в милицию. К счастью, вечером в понедельник, 15 ноября, Яна нашлась.
Ночью 19 ноября на трассе Р23 в Слуцком районе произошла авария. Водитель фуры насмерть сбил мужчину, который остановился и вышел из машины.
Люди
Хореограф из Слуцка получила благодарность главы Минской области.
А «Кур'ер» встретился с Валентиной Воронович, которая организовала в Слуцке первую ремесленную мастерскую. Она рассказала, как после болезни рукоделие стало её работой и какие виды занятий на подъёме в городе, а какие идут на спад.
Экономика
- Три недели назад «Кур'ер» выбрал некоторые социально значимые товары и посмотрел, сколько они стоят. В четверг, 18 ноября, мы проверили, как изменились цены. Из 19 позиций подорожали только три продукта, но совсем незначительно. Двух — не было в наличии. Ни один товар не подешевел.
- На прошлой неделе «Кур'ер» посмотрел, какие самые дорогостоящие продукты питания есть в трёх крупных сетевых магазинах в городе. На первом месте оказалась натуральная лососевая икра — 1 кг стоил 239,93 рубля. Мы спросили у жителей Слуцка, а какие продукты самые дорогие для них.
Почитать и посмотреть
16 ноября — значимая для Слуцка дата. В этот день читатели «Кур'ера» обсуждали два события.
- Первое. 16 ноября 2020 года в Слуцком районе ввели масочный режим. «Кур'ер» вспоминал, как на заре пандемии случились дефицит и подорожание масок, как потом случчане привыкали к ним и как помогали друг другу.
- Второе. 16 ноября этого года 50-летний юбилей мог бы праздновать Слуцкий пивоваренный завод. Только нет уже ни предприятия, ни его знаменитой продукции. Тем не менее, слуцкое пиво и само предприятие — это наша история. В день юбилея «Кур'ер» предлагал вспомнить о слуцких пивоварах и их продукции, почитав наш материал. А ещё по этому поводу мы сняли видеорепортаж с Александром Бранкевичем.
Александр Шелехов прогулялся по самым длинным улицам Слуцка и нашёл там строения с номером 100.
На прошлой неделе жительница Слуцка написала в «Кур'ер» народную новость о том, что легко перенесла коронавирус, но через пару недель столкнулась с неприятными последствиями. «Кур'ер» обратился к специалисту за экспертным мнением о постковидных осложнениях.
А чем отличается пневмония при COVID-19 от обычного воспаления лёгких, можно прочитать здесь.