В пятницу, 19 ноября, в Слуцком ГДК прошло мероприятие, на котором отметили лучшие сельхозпредприятия района и наградили их работников. «Кур'ер» побывал на встрече.



Из-за коронавируса численность гостей сократили в два раза. Пригласили около 200 человек, а раньше собиралось более 500. Не проводили и выставку, и традиционные дегустации продукции, выпускаемой слуцкими предприятиями.

Приветственные слова сказал Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома:

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«Уважаемые труженики Случчины, от имени Слуцкого районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.

Дорогие друзья, хорошими производственными показателями вы встречаете сегодня свой праздник. Залогом успеха в любом деле, и в аграрном секторе в первую очередь, являются не столько технологии, современное оборудование и техника, сколько люди, преданные своему делу и земле.

В агропромышленном комплексе района занято более 6600 человек. Работая зачастую без перерыва и выходных на полях, животноводческих фермах и перерабатывающих предприятиях, вы обеспечиваете благосостояние и устойчивое развитие нашего региона.

Находясь вне политики, именно вы и формируете важнейшую составляющую независимости, продовольственную безопасность. У вас нет времени следовать навязанной извне моде на «цветные революции», потому что все свои силы вы отдаёте самой важной на земле профессии, своему любимому делу".

По словам председателя райисполкома, Слуцкий район занял первое место в области и второе в стране по валовому производству зерновых и зернобобовых культур. С какими результатами завершают слуцкие аграрии этот год, читайте здесь.