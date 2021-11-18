Почему из ЖЭСов уходят работники и как с этим будут бороться

В коммунальной отрасли наблюдается серьёзный отток кадров. Среди причин — не только невысокие зарплаты, но и слишком широкий круг задач, стоящий перед многими сотрудниками. В том, что система ЖКХ нуждается в серьёзных изменениях, вряд ли кто-то сомневается. В одном из районов Минска планы реорганизации профильных предприятий обсуждали с 2019 г. О том, к чему по итогу пришли, пишут «Минск-Новости».

Вместо девяти жилищно-эксплуатационных участков (ЖЭУ), работавших на территории Фрунзенского района, остались четыре укрупнённых. Три из них отныне занимаются исключительно жилыми домами — техническим обслуживанием, текущим ремонтом, санитарным содержанием вспомогательных помещений. Все дворы теперь находятся в ведении одного ЖЭУ, который должен восстанавливать, поддерживать в надлежащем санитарном и техническом состоянии придомовые территории, содержать малые архитектурные формы и детское игровое оборудование.

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— Так мы разграничили функции между разными структурами ЖКХ, — объясняет суть изменений Денис Драпей, первый заместитель главы администрации Фрунзенского района. — В последние годы наблюдается серьёзный отток кадров из отрасли. Среди причин — не только невысокие зарплаты, но и слишком широкий круг задач, стоящий перед многими сотрудниками. Например, хаус-мастера выполняют обязанности электриков, сантехников, плотников, причём, кроме работ в жилых домах, периодически ремонтируют и детское оборудование, и малые архитектурные формы во дворах. Теперь в нашем районе усилия этих специалистов сосредоточены исключительно на обслуживании домов, ведь дворами занимается другая структура. Кроме того, бригады формируются из работников не столь широкого профиля, как раньше: одни будут выполнять функции сантехника и плотника, другие — электрика и маляра. Надеемся, это позволит повысить качество работ и добиться своевременности их выполнения.

Легче станет и инженерно-техническим работникам, которые сегодня должны не только выполнять широкий круг обязанностей, но и быть подкованными в области законодательства. Например, у мастеров, организующих обслуживание жилфонда, теперь не будет болеть голова об уборке и о благоустройстве придомовой территории. В то же время в новой схеме роль этих специалистов должна повыситься.

— Наряду с директорами мастера — главные люди на подведомственной территории, — считает собеседник. — Поскольку у них должны быть налажены прямые связи с населением, мы не ограничимся городскими номерами телефонов, дадим и мобильные. Но это не значит, что жители смогут звонить по ним сутками по любой мелочи: контакты следует поддерживать через современные каналы связи — чаты, мессенджеры и так далее. Но в первую очередь — обращаться в службу «115». Контроль за исполнением заявок в наших ЖЭУ теперь ужесточится.

В числе плюсов начатой реорганизации собеседник назвал и такой: приглашая людей на вакансии, проще ставить перед ними конкретные задачи. Допустим, раньше, когда речь шла о рабочих по комплексной уборке, некоторые не хотели или не могли по состоянию здоровья чистить зимой снег, а трудиться летом или мыть подъезды соглашались. Теперь каждый чётко знает предстоящий объём и вид работ.

В ответе за дворы

С ноября все дворы Фрунзенского района обслуживает специализированное предприятие, созданное путём объединения ЖЭУ № 7 и 5 (пока оно называется ЖЭУ № 7). Именно в его компетенции порядок и благоустройство во дворе, на детской или контейнерной площадке, обрезка деревьев у подъезда, наледь на пешеходной дорожке и другие вопросы, касающиеся придомовых территорий.

Для новой службы уже закуплена специализированная техника, с помощью которой можно собирать и мульчировать листву, косить траву, убирать снег. Имеются средства малой механизации — ручные снегосборники, разбрасыватели, бензопилы, электропилы. Скоро появится и более крупная техника — тракторы с навесным оборудованием.

Дома распределили

Что касается предприятий, обслуживающих жилые дома, то район разделили на три части с учётом перспективы застройки. Как объяснил Денис Драпей, каждую из них теперь обслуживает ЖЭУ, созданный путём присоединения других жилищно-эксплуатационных участков:

первая территория граничит с Московским районом, доходит до ул. Одоевского/Одинцова, на востоке — до ул. Берута и находится в ведении ЖЭУ № 1 (к нему присоединили ЖЭУ № 4);

вторая территория расположена между ул. Одоевского/Одинцова и Матусевича/Казимировской, а также захватывает микрорайоны, прилегающие к ст. м. «Пушкинская» и «Молодежная», ул. Берута, Гусовского, Бирюзова. Ее обслуживает ЖЭУ № 2 (к нему присоединили ЖЭУ № 3 и 8);

третья территория граничит с Центральным районом, простирается до ул. Матусевича/Казимировской и находится в ведении ЖЭУ № 9 (к нему присоединили ЖЭУ № 6).

Границы обслуживания ЖЭС тоже изменились.

(Координаты предприятий и закрепленные за ними территории будут опубликованы немного позже на портале minsknews. by).

Два в одно

Фрунзенский район был единственным в городе, в котором работали два КУП «ЖКХ». В результате реорганизации ЖКХ № 1 присоединили к ЖКХ № 2. По словам первого заместителя главы района, помимо экономии средств, более четкого разграничения функций заказчика и подрядчиков это позволит некоторым специалистам в полной мере заняться своими непосредственными обязанностями. О чём речь?

— Например, представители технадзора раньше и на обращения граждан отвечали, и на собрания с населением по поводу ремонтов ходили, — уточняет Денис Драпей. — Но основная функция этих специалистов — осуществлять надзор за качеством материалов, сроками и качеством выполнения работ, непосредственная работа с подрядными организациями. Сейчас по каждому направлению деятельности — благоустройству, техобслуживанию, капремонту — создано по два отдела. Одни специалисты работают непосредственно с населением и занимаются выбором подрядных организаций, другие контролируют объём и качество услуг. Считаем, что эти меры позволят повысить уровень услуг ЖКХ.