В Солигорске два школьника отравились крепким алкоголем. Их спасли проходившие мимо патрульные

В воскресенье, 7 ноября, в одном из парков Солигорска патрульные обнаружили двух ребят, находящихся в бессознательном состоянии. Оказалось, что школьники решили попробовать крепкий алкоголь, но не рассчитали свои силы, пишет МЛЫН.BY.

Милиционеры оказали ребятам первую помощь и на руках отнесли их в прибывший на вызов автомобиль скорой помощи.

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Школьников с сильным алкогольным отравлением сразу поместили в отделение реанимации. Их здоровью в настоящее время ничего не угрожает, оба идут на поправку.

— По факту происшествия инспекцией по делам несовершеннолетних проводится проверка, устанавливаются обстоятельства. Вопрос о привлечении родителей или детей к ответственности пока не стоит: подростки воспитываются в хороших семьях, их родители в невыполнении обязанностей по воспитанию детей уличены не были, — пояснил Максим Сосукевич, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Солигорского РОВД.