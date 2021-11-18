Для немцев полезность продуктов питания важнее, чем их цена. 10 лет тому назад всё было наоборот

По материалам mknews.de
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Для немцев полезность продуктов питания важнее, чем их цена, Слуцк
За экологически чистые продукты питания немцы готовы доплачивать. Размер доплаты зависит от продукта и разницы в ценах.  Фото с сайта fb.ru

Жители Германии стали меньше обращать внимание на стоимость продуктов питания. Большим приоритетом стало их качество.

Для половины жителей Германии цена продуктов питания важнее всего. Только вторым приоритетом является полезность, а также их сбалансированность и влияние на здоровье. Однако по сравнению с 2017 годом аргумент цены несколько потерял свою привлекательность.

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Ещё несколько лет тому назад 63% покупателей обращали внимание прежде всего на цену. Но сейчас органические, сбалансированные продукты, которые относятся к здоровому питанию, постепенно становятся более популярными, сообщает глобальная сеть PwC, опираясь на исследование Bio im Aufwind, проведённое в форме репрезентативного соцопроса.

За экологичность готовы доплачивать

Готовность платить дополнительную плату за экологически чистые продукты питания в значительной степени зависит от продукта и разницы в ценах. 50% опрошенных готовы платить в среднем до 1,45 евро за литр органического молока, то есть больше на 61%, чем за обычное молоко. Другая ситуация с мясом, где разница в ценах значительнее.

Почти половина опрошенных готова заплатить больше за органическое филе курицы, однако 250 граммов органической птицы в среднем должны стоить не более 3,91 евро. При реальной рыночной цене 7,35 евро только каждый пятый (21%) готов оплатить приобретение органического куриного мяса.

Где покупают продукты

Чтобы удовлетворить свои потребности в экологически чистых продуктах, немцы чаще всего делают покупки в супермаркетах (68%). С другой стороны, покупка органических продуктов онлайн пока что нестабильна: только 7% заказывают органические продукты через интернет, а для 41% это в теории было бы приемлемым вариантом покупки, но они так не делают. Для 42% покупка органических продуктов питания в интернете не была бы проблемой, и они готовы так покупать или иногда покупают.

Онлайн-торговля не развивается только потому, что три четверти респондентов считают, что ассортимент органических продуктов в обычной розничной торговле достаточен, нет необходимости покупать продукты в интернете. 69% придерживаются мнения, что свежие продукты органического выращивания портятся или утрачивают часть своих свойств при доставке. Почти столько же (68%) считают, что онлайн-торговля органическими продуктами оставляет значительный антиэкологический след, следовательно, не подходит для продуктов, произведённых органическим способом.

Качество — первично

Как сообщалось ранее, 55% покупателей продуктов питания в супермаркетах смотрят на качество, а не на ценники со скидками. В Германии вырос средний доход населения, и это даёт возможность меньше обращать внимания на цену товара. 10 лет тому назад всё было наоборот: большинство немцев прежде всего смотрели на стоимость покупки.

Молодёжь, приобретая продукты, больше обращает внимание на свежесть продуктов питания, регион, технологию производства и возможность поддержать небольшое коммерческое предприятие, а не корпорацию-производителя. Кроме хорошего качества и приемлемой цены, потребитель теперь требует соблюдения экологических стандартов в производстве.

Покупатели в Германии приобрели меньше товарных позиций, но рост оборота торговли позволил ей вырасти по сравнению с другими показателями в экономике.

В 2020 году 18% немцев приобрели продукты для рождественского стола в онлайн-магазинах. Чаще всего это делают респонденты в возрасте от 25 до 34 лет. Почти каждый пятый из всех опрошенных сказал, что в 2020 году заказ праздничных блюд, таких как рождественский гусь и шампанское, делал через онлайн-торговлю.

Значительный ущерб, который производство продуктов питания наносит окружающей среде, не отражается в ценах на еду. А если бы это было так, цены на мясо, молоко и сыр в Германии выросли бы в разы. Об этом говорит исследование учёных из Аугсбургского университета (Universität Augsburg).

УНП 101 166 185 Посольство ФРГ в РБ