Ещё больше мигрантов готовы вернуться домой. Что известно утром 18 ноября о происходящем на границе Беларуси и Польши

Идёт вторая неделя миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Как всё началось и как развивались события, читайте здесь. В среду, 17 ноября, СМИ сообщили, что уже более 300 иракцев с границы хотят, чтобы их переправили на родину.

Что происходило на границе 17 ноября

Белорусский Красный Крест подсчитал, что в среду в логистическом центре разместилось около тысячи мигрантов. Около 800 человек, по информации БКК, осталось возле погранперехода. Ещё несколько сотен человек разместились в лагере неподалёку.

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Позже председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник рассказал, что ещё больше сотни мигрантов перевезли от границы в детский лагерь.

Евросоюз выделил мигрантам на границе € 700 тысяч, из которых € 200 тысяч будет распределять белорусское отделение Международного Красного Креста.

Польская сторона заявила, что в среду была новая попытка штурмовать границу с белорусской стороны. Она утверждает, что польских солдат и офицеров ослепляли лазерами, оглушали петардами и выстрелами из сигнальных пистолетов и бросали камни.

Польская ассоциация журналистов Press Club Polska сообщила, что на трёх фотокорреспондентов, которые работали вблизи границы, напали польские военные. Журналисты рассказали, что силовики грубо вытащили их из машины, сняли с них куртки и надели наручники, а машину обыскали и изучили информацию на картах памяти. Это продолжалось больше часа до прибытия полиции. Министерство обороны Польши заявило, что это «вмешательство было полностью законным».

Медпомощь мигрантам

Минздрав сообщил БелТА, что белорусские врачи спасли жизнь 25-летнему беженцу из Ирака. Ему провели эндоскопическое стентирование правой почки под УЗИ-контролем. Пациент находится в отделении урологии.

Всего за прошедшие сутки к белорусским медикам на границе обратились 9 пациентов. Из них госпитализированы двое.

Заявления и споры на «верхах»

Утром в среду МИД Ирака сообщил, что уже более 300 граждан обратились в ведомство с просьбой вернуть их на родину. Около 200 иракцев вылетят в четверг из Минска в Багдад.

Авиакомпания «Белавиа» проинформировала, что больше не будет перевозить граждан Афганистана из Турции в Беларусь.

Юрий Караев, помощник президента по Гродненской области, заявил, что некоторые мигранты получили химические ожоги глаз от жидкости из польского водомёта.

Следственный комитет Беларуси квалифицировал действия польских силовиков в стычке с мигрантами как преступление против безопасности человечества.

Официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что правительство Германии не признаёт легитимность Александра Лукашенко как президента Беларуси, но считает нужными переговоры с ним для оказания гуманитарной помощи мигрантам.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис высказал мнение, что «можно сделать больше ужесточением режима санкций», а не диалогом с белорусскими властями.

Анджей Дуда заявил, что Польша не признаёт договорённостей по миграционному кризису, которые достигаются без участия польской стороны. Так глава республики прокомментировал переговоры Александра Лукашенко и Ангелы Меркель. «Мы не будем делать ничего, что согласовано за нашими спинами», — сказал Дуда.

Позже Ангела Меркель и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий договорились согласовывать действия. При этом Меркель выразила полную солидарность с Польшей.