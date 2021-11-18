Как будет выглядеть после реконструкции мемориал на месте сожжённой деревни Переходы в Слуцком районе. Фото

В Слуцком районе готовят большой проект по реконструкции мемориального комплекса на месте сожжённой деревни Переходы. Его визуализацию сделал Александр Якубец, заместитель начальника отдела архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома, сообщает «Слуцкі край».

Реклама

В проект входит реконструкция скульптуры «Скорбящая мать» в память о жителях сожжённых деревень Слуцкого района в годы Великой Отечественной войны, благоустройство территории комплекса в деревне Переходы.

«Проект вызвал интерес у представителей областной ассоциации местных Советов депутатов, но пока приходится рассчитывать на собственные силы», — пишет издание.

В июне районные депутаты открыли благотворительный счёт Первомайского сельисполкома для сбора денег на проведение работ. За июль — октябрь на него поступило 10 061 рубль:

от случчан (Сергей Яцко, Елена Степаненкова, С. Туровец и др.) — 1 446 рублей;

от работников сельских исполнительных комитетов — 715 рублей;

предприятия района («Слуцкторг», ПМК-225, Слуцкий уксусный завод, СУП «Агросервис-ССК» ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», Слуцкое ЖКХ, Слуцкий хлебозавод, Сельский строительный комбинат, Слуцкое ремонтно-строительное управление, ЖРЭП № 3, «НВ-АВТО», «АМН ПЛЮС») — 7900 рублей.

По госпрограмме «Увековечение памяти о погибших при защите Отечества» на 2021 — 2025 годы в Слуцком районе запланировано 40 000 рублей на обустройство, содержание, текущий и капитальный ремонт воинских захоронений, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы.

«Требуется реконструкция не только скульптурной композиции „Скорбящая мать“, но и 26 могильных плит на местах, где когда-то стояли дома. Большое спасибо всем неравнодушным, кто перечислил средства на проведение работ, — сказал Леонид Казак, председатель Первомайского сельисполкома. — К сожалению, этого недостаточно. Уверен, случчане не останутся в стороне и поддержат нас».

Реквизиты благотворительного счёта здесь.

Справка

23 февраля 1943 года немецкие оккупанты начали карательную экспедицию против партизан и мирных жителей «Эртэфэст-2», во время которой была сожжена деревня Переходы. Она так и не возродилась после войны. Там было 26 дворов. В огне погибли 116 человек (70 взрослых и 46 детей).