«Астма, расстройство стула, депрессия, инвалидность…» Слуцкий врач рассказал, какие осложнения бывают после ковида

На прошлой неделе жительница Слуцка написала в «Кур'ер» народную новость о том, что легко перенесла коронавирус, но через пару недель столкнулась с неприятными последствиями. «Кур'ер» обратился к специалисту за экспертным мнением о постковидных осложнениях.

По нашей просьбе Николай Лашкевич, заведующий отделением общей врачебной практики № 2 Слуцкой взрослой поликлиники, рассказал, с какими проблемами обращаются к врачам пациенты, перенёсшие ковид, и как снизить риск осложнений.

Какие осложнения встречаются чаще всего

«К нам очень часто обращаются люди, «отбывшие» самоизоляцию, с последствиями ковида. Люди выходят на заболевания лёгких, — сказал Николай Лашкевич. — Это хронические бронхиты, астмы. Бывают неврологические нарушения различных направлений, например, проблемы с памятью. Психические нарушения, депрессия. Могут страдать слух, зрение. Есть и нарушения со стороны сердца: гипертензия, миокардит. Как последствие лечения может быть расстройство стула — это частое проявление.

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Некоторые люди выходят на инвалидность из-за осложнений после ковида. Это крайне редкие случаи, но бывает и такое. Беременные теряют детей. Тяжёлые случаи проходят мимо нас — такие пациенты в основном поступают в стационар, минуя поликлинику".

Помогает ли вакцинация избежать осложнений

«Тут всё индивидуально, — объяснил врач. — Вакцинация и направлена на то, чтобы снизить риски и проявлений, и осложнений, снизить их процент.

К нам чаще обращаются с осложнениями непривитые люди, чем привитые".

Какие есть способы снизить риск осложнений

«Это выполнение всех указаний врача при лечении, — отметил Николай Лашкевич. — Также реабилитация, в том числе самостоятельная. ВОЗ разработала рекомендации, что нужно делать. Имеются в виду различные упражнения, гимнастика, ЛФК, здоровый образ жизни, питание и прочее».