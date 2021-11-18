В город снова приехали «газовщики». Жительница Слуцка и участковый милиционер провели операцию, чтобы вернуть пенсионерке 200 рублей

Тревогу во вторник, 16 ноября, забила старшая по дому Елена, когда узнала, что к её соседке пришли странные «газовщики» и уговорили пожилую женщину установить газоуловитель за 200 рублей. Елена позвонила участковому милиционеру. Он предложил провести комбинацию, чтобы вернуть пенсионерке деньги.

«Кур'ер» поговорил и с Еленой, и с участковым. Читайте, как случчанам удалось провернуть операцию, чтобы вернуть деньги.

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С чего всё началось

«Во вторник (16 ноября) мне позвонила соседка-пенсионерка и рассказала, что в нашем доме устанавливают сигнализаторы газа, — рассказала «Кур'еру» Елена, старшая по дому № 4 на улице Парижской Коммуны. — Я стала её расспрашивать, кто приходил, что говорили и делали.

Пенсионерка мне рассказала, что молодые люди представились работниками газовой службы. Сказали, что устанавливают приборы, которые улавливают запах газа. Поскольку женщина — пенсионерка, то ей прибор продадут с большой скидкой за 200 рублей, а остальным - дороже. Вот она и купила.

Соседку мне очень жалко стало. Она 40 дней назад похоронила сына и тяжело перенесла это. Откладывала деньги на памятник, а отдала этим залётным продавцам. Когда говорят бабушкам, что что-то со скидкой, то они и поддаются на эту уловку. А что такой же прибор в магазине стоит 50 рублей, откуда им знать? Захотела ей помочь".

Звонок участковому

Старшая по дому поняла, что соседку обманули, и набрала участкового Александра Мельника.

«Он, хотя и был в отпуске, меня выслушал и сказал: „Давайте сделаем так… Позвоните им, закажите установку, а как только придут, вызывайте меня“. Так и сделала, — рассказала Елена. — В течение получаса лжегазовщики приехали. Пока они составляли договор, я позвонила участковому. Он пришёл, представился им и начал разговор».

Лжегазовщиков вынудили вернуть деньги

Александр Мельник, старший участковый инспектор Слуцкого РОВД, рассказал «Кур'еру», что схема работы этих «газовщиков» та же, что и продавцов фильтров, и тех, кто предлагает отремонтировать стеклопакеты. Эти продавали звукоизвещатели. Стоимость прибора в магазине — 50 рублей, а они его устанавливали за 200, и то говорили людям, что это со скидкой.

По словам участкового, продавцы предъявили свидетельство ИП, на которого они работают, и самодельные удостоверения специалиста по продажам (фото документов есть в редакции).

«Документы гарантийные, которые «газовщики» выдавали покупателям на прибор, не имели печати. Там была указана только фамилия и телефон установщика, — рассказал Александр Мельник. — Это является нарушением правил оформления документов. Со мной они попытались ругаться, спорить, доказывать, что у них есть отрывной талон, говорили про свободное ценообразование. Я им объяснил, что покупатель имеет право расторгнуть договор сразу после заключения. А пенсионерка явно хотела это сделать и вернуть свои деньги.

В итоге договор с женщиной они расторгли тут же и вернули деньги — 200 рублей.

Эти лжегазовщики приехали из агрогородка Михановичи Минского района на каршеринговом автомобиле. Как правило, такие заезжие продавцы работают в городе несколько дней. Я видел у них довольно большой список адресов, по которым они побывали и собираются побывать.

Случчанам нужно быть бдительными и не пускать в квартиру неизвестных посторонних людей. Если кто-то столкнулся с подобным, нужно обращаться по телефону 102″.

Пока готовился материал

Вечером в среду, 17 ноября, в редакцию снова позвонила Елена. Она рассказала, что заметила машину лжегазовщиков стоящей у соседнего дома — Парижской Коммуны, 8. Случчанка переживает, что на их уловку попадётся кто-то ещё.

РАНЕЕ. Буквально в конце июля «Кур'ер» писал, что в Слуцке самозванцы-газовщики обходят дома пенсионеров и ставят датчики газа за 199 рублей. Тогда Дмитрий Минич, главный инженер «Слуцкгаза», говорил, что эти люди не имеют отношения к госслужбе. Они предлагают пожилым людям сигнализаторы загазованности и свои услуги по завышенной стоимости.

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