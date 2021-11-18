В Минской области в 2022 году планируют возвести 17 молочно-товарных ферм. Об этом рассказал Василий Сысоев, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома, пишет БЕЛТА.

В Минской области остро стоит проблема падежа скота, что приводит к сокращению мясной и молочной продукции. Для того чтобы её решить, в регионе реализуют программу по поддержке сельхозпредприятий, которая нацелена на возведение новых сельскохозяйственных объектов, улучшение условий для содержания молодняка и дойного стада.

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«Сегодня хозяйству, которое не имеет большой выручки, сложно построить современную молочно-товарную ферму иди другой важный объект в короткие сроки. Для того чтобы они возводили объекты с хорошими условиями для стада и начинали эффективно работать, мы выделяем денежные средства на определённые цели. Например, на проектирование фермы, закупку материалов для строительства и оборудования. Всю остальную работу часто выполняют сами предприятия. Так, благодаря этой программе до конца текущего года в Минской области введут в эксплуатацию 44 новых объекта, среди которых 5 молочно-товарных ферм. В следующем году планируем возвести 17 молочно-товарных ферм», — рассказал Василий Сысоев.

На сегодняшний день объекты, которые будут возведены в следующем году, проектируются. Они появятся в Слуцком, Солигорском, Любанском, Копыльском, Клецком районах. Планируется, что в целом на содержании там будет находиться 17 тыс. голов крупного рогатого скота. «Строим фермы для 800, а в перспективе для 1−2 тыс. голов. Это большие помещения с условиями, которые позволяют животным чувствовать себя комфортно и давать хорошие результаты по надою не ниже 7 тыс. литров», — подчеркнул председатель комитета.

На сегодняшний день на фермах в Минской области насчитывается чуть более 320 тыс. голов крупного рогатого скота. Столичный регион выходит на 6 тыс. л надоя молока от одной коровы.