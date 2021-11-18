«Есть нужно в меру, а не тазиками». Жительница Слуцка высказалась о продуктах, ценах и как можно сэкономить

В последнее время часто читаю на kurjer.info о продуктах и их ценах, в том числе в Слуцке. А также комментарии людей.

Так вот, если посчитать, сколько люди тратят на колбасу, пиво, сигареты, всякие вкусности, батончики, сдобу, печенье и прочий перекус, то выйдет намного больше, чем купить кусок мяса, рыбу и приготовить самим. Если сравнить стоимость колбасы и куска мяса, то выходит почти одинаково!

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Я покупаю мясо 2 раза в месяц для супа, котлет, отбивных. Покупаю и рыбу свежемороженую, красную рыбу и на это не трачу кучу денег, потому что есть нужно в меру, а не тазиками. Трачу намного меньше, чем если бы покупала пакеты продуктов.

Кроме того, я не покупаю свежие фрукты зимой. Очень редко хурму или бананы. Из приправ — укроп, петрушка. Овощи — только домашние. Варенье, компоты.

Это лучше, чем есть то, что не приносит пользу организму, а заставляет тратить энергию на переваривание пустой пищи. Кстати, большую часть энергии наш организм тратит именно на это.

Люди не хотят менять образ жизни, питание. Не хотят считать. Большая часть привыкла жить стереотипами, навязанными интернетом и телевизором. Всю сдобу, печенье можно заменить творогом, простым батоном с маслом, и это, на мой взгляд, принесёт намного больше пользы.

Чем больше мы едим, тем сильнее разбиваем желудок и тем больше едим. Это нескончаемый процесс.

Мясо нужно есть с овощами. А не как все привыкли — с кашами и макаронами. Очень полезна квашеная капуста, солёные огурцы.

Когда читаю в Instagram, как некоторые едят авокадо по утрам, что-то пекут, мне, извините, это кажется маразмом. Наши бабушки и дедушки дожили до 80−90 лет. Не было супермаркетов, гор продуктов. Не было холодильников, посудомоек и прочего. Мы сейчас имеем всё и живём до 50−70 максимум. Может, пора задуматься, что всё-таки не так в нашем образе жизни?! Может, мы что-то забыли?!

Я не врач. Я просто люблю себя!

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