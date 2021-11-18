В редакцию «Кур'ера» обратилась случчанка и попросила узнать, когда заменят поцарапанный экран в кинотеатре «Беларусь». «Смотреть картины же неудобно. Бросается в глаза не только до просмотра, но и во время», — написала девушка.

Как пояснила «Кур'еру» Наталья Караваева, директор Слуцкого филиала КУП «Миноблкиновидеопрокат», есть технологические режимы содержания и эксплуатации серебряных экранов для демонстрации кинофильмов в системе 3D и 2D на цифровом проекционном оборудовании, которое установлено в кинотеатре «Беларусь». По этим нормам сухая очистка, мытьё, любые другие действия по отношению к экранному полотну недопустимы и могут привести к его существенной порче.

Экран установлен в 2014 году. Срок его эксплуатации не менее 9 лет.

«Некоторые нарушения отражающих элементов, образовавшиеся на полотне экрана, появились в результате необдуманных импульсивных действий зрителей (в частности детей) из интереса к составу и покрытию экрана, желанию потрогать его, что недопустимо», — сказала Наталья Караваева.

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По словам руководителя, сотрудники кинотеатра постоянно контролируют, чтобы люди не портили экран, однако не все зрители адекватно и своевременно реагируют на требования работников кинозала.

«В связи с тем, что чистка или реставрация экранного полотна с серебряным покрытием технологически невозможна, предусматривается приобретение нового экрана в 2022 году», — резюмировала Наталья Караваева.