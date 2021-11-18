Рассказываем, где в Слуцке попробовать драники со сметаной и пиццу с соусом барбекю и сырным бортиком

Слуцк — город вкусной еды! Во всяком случае мы глубоко в этом уверены, учитывая, сколько заведений общепита открылось в последнее время. Поэтому мы запускаем рубрику «Средний чек», в которой будем рассказывать о заведениях города, где можно вкусно поесть или заказать доставку.
В этот раз мы отправляемся в Pizza Art. Основные позиции в кафе занимают пиццы. Фишка заведения — можно выбрать начинку для бортика: сырную, мясную или ветчину с сыром.
Также вы можете добавить в пиццу дополнительные ингредиенты. А если не можете определиться, какую всё-таки заказать, то есть возможность объединить две пиццы в одну!
Но заведение не ограничивается только пиццами. В меню есть и драники со сметаной, и ролотто — тонкая итальянская лепёшка, в которую заворачивают разнообразные начинки. А ещё в кафе есть детское меню. В него входят наборы из небольшой пиццы и сока в подарок.
Действующие акции:
- При заказе 2-х пицц от 35 см — пицца «Маргарита» 30 см или пицца «Грибная со сметанным соусом» 30 см в подарок (только навынос).
- Роллото мини + кофе — 5,49 рубля.
- Детское меню: любая пицца («Маргоша», «Каприз», «Школьная», «Пеппа») за 8,49 рубля + сок в подарок.
- Скидка именинникам — 20%.
- Доставка — 2 рубля (при заказе на сумму от 20 рублей — бесплатная).
- Сет «Для друзей»: 3 пиццы + 3 соуса — 48 рублей.
Адрес: ул. Комсомольская, 1−1.
Режим работы: Пн-Чт — с 11.00 до 23.00, Пт-Вс — с 11.00 до 24.00.
Номера телефонов для заказа: (+37 529) 320 40 70, (+37 533) 320 40 71.
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ООО «Пицца Арт»