В Беларуси хотят запретить выпускать пиво в пластиковых бутылках объёмом больше 1 литра

В Беларуси хотят с 2023 года запретить выпуск пива и слабоалкогольных напитков в пластиковых бутылках объёмом больше одного литра. С таким предложением выступает Минприроды.

Минприроды разместило на общественное обсуждение законопроект, которым хотят запретить выпускать пиво и слабоалкогольные напитки в ПЭТ-бутылках объёмом больше одного литра. Ведомство ссылается на мировые тенденции по производству экологичной упаковки — из стекла или бумаги.

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Чиновники рассчитывают, что ограничения по пластиковой таре стимулируют производителей использовать стеклотару. Закрыть возросший спрос, по их мнению, сможет «Гродненский стеклозавод», на котором намерены запустить выпуск 220−240 млн стеклянных бутылок объёмом 0,5 литра в год.

Власти признают, что стеклянная тара, как правило, обходится для производителей дороже, чем пластиковая. «Производство пива в больших ёмкостях ориентировано на население с невысокими доходами (в том числе на молодёжь), поскольку себестоимость алкоголя в стеклянных бутылках выше, чем в ПЭТ-таре», — уточняет Минприроды.

Но снижение доступности алкоголя из-за роста розничных цен может снизить его потребление, следует из обоснования законопроекта.

«Одним из основных направлений политики в снижении потребления алкоголя населением является снижение его доступности, в том числе и за счёт уменьшения реализации алкогольной продукции (включая пиво и слабоалкогольные напитки) в таре свыше 1 литра. Это, в свою очередь, будет способствовать уменьшению его потребления в первую очередь молодёжью, так как разовая покупка пива в большой таре способствует тому, чтобы сразу или по максимуму употребить весь алкогольный напиток», — поясняют в Минприроды.