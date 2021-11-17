«Смотрю, а там „заплатку“ сделали». Как теперь выглядит многоэтажка в 11-м городке Слуцка, от которой отвалился кусок

Житель Слуцка Михаил 8 ноября обратил внимание, что от многоэтажки на Социалистической, 172 отвалился кусок бетонной панели. И прислал в «Кур'ер» фото. В среду, 17 ноября, читатель снова связался с редакцией и показал, что изменилось.

«Думаю, что проблему устранили после публикации в СМИ. Кстати, ЖЭУ, которое обслуживает дома в этом районе, находится рядом, — сказал Михаил. — К тому же дважды в год коммунальные службы должны делать осмотр дома, выявлять недостатки и устранять их. Ну и, насколько я знаю, эти старые панельные дома должны капитально ремонтировать через 30 лет, а этому дому намного больше. Если посмотреть, в каком состоянии входы в подъезды, крыльцо, отмостка, фундамент — всюду трещины. Тут и специалистом быть не нужно — видно, что давно пора ремонтировать, а не ждать, когда куски будут отваливаться». А вот так выглядела дыра в многоэтажке 8 ноября: СПРАВКА. «Кур'ер» заглянул в строительные нормы «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений», введённые в действие в 2020 году.

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Там, в частности, сказано, что продолжительность эксплуатации до замены (капитального ремонта) стен из бетона составляет 30 лет, из кирпича (в зависимости от типа) — 40−50 лет. Крыльцо с каменными или бетонными ступенями подлежит капремонту или замене через 20 лет. Герметизированные стыки панелей наружных стен — через 8−15 (в зависимости от вида мастики), места примыкания оконных (дверных) блоков к граням проёмов — через 25 лет. Асфальтобетонные (асфальтовые) покрытия проездов, тротуаров, отмосток — через 10 лет.

Эксплуатационный контроль за техническим состоянием здания проводится путём общих и частичных техосмотров. При общих осмотрах проверяют техническое состояние здания в целом, его инженерных систем и благоустройства. При частичных осмотрах — техническое состояние отдельных конструкций здания, инженерных систем, элементов благоустройства. Общие осмотры проводит комиссия 2 раза в год — весной и осенью.

Подробнее с этим документом можно ознакомиться здесь.

РАНЕЕ. «Дом уже разваливается, что ли?» Житель Слуцка заметил, что от панелей многоэтажки в 11-м городке отваливаются куски