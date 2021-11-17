Водитель маршрутки ошибся и передал не тому человеку $ 2,9 тысячи

В августе этого года житель Витебска передал через маршрутку своему знакомому $ 2850 в конверте. Однако водитель ошибся с адресатом, и деньги достались другому человеку, пишет прокуратура Минска.

48-летний ранее судимый минчанин потратил эти деньги на «продукты, спиртное и другие личные нужды».

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Теперь мужчину будут судить по ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Завладение имуществом путём злоупотребления доверием»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 4 лет.