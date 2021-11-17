Главный источник информации – это пенсионеры. Слуцкий участковый инспектор рассказал о своей работе

17 ноября в Беларуси отмечается День участкового инспектора милиции. Накануне праздника «Слуцкий край» поговорил со страшим лейтенантом милиции Владиславом Гуром. Он обслуживает самую большую территорию среди районных участковых инспекторов Слуцкого РОВД.

Владислав Гур работает в Слуцкой милиции второй год. Он обслуживает Серяжский сельсовет: Лучники, Серяги, Варковичи, Брановичи, Браново, Подлипцы, Ретовщина, Качалово, Безверховичи. Это 1500 домовладений, почти 3500 человек (из них 3 — поднадзорных).

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В чём заключается работа участкового

Милиционер отметил, что нужно «хорошо знать свой участок, „проблемных“ людей». Он считает, что участковый «должен уметь находить общий язык с разными категориями граждан».

«Работа заключается не только во взаимодействии с правонарушителями, но и в отработке заявлений граждан, обращений, изоляции граждан в лечебно-трудовые профилактории, — рассказал Владислав. — Ещё один немалый пласт — выявление фактов незаконного изготовления и хранения спиртосодержащей жидкости, а попросту — самогона и браги

За два года моей работы поступили два анонимных сообщения по факту самогоноварения и оба подтвердились. Причём ранее эти люди в поле зрения правоохранительных органов не попадали".

С какими вопросами обращаются чаще всего

«Пожалуй, семейные скандалисты. Это является острой проблемой, — сказал участковый. — Большинство преступлений, убийств, телесных повреждений причиняются именно в сфере семейно-бытовых отношений.

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Я всегда призываю соседей и родственников, если они знают о такой проблеме, сообщать об этом в милицию или участковому, чтобы он взял эту семью на контроль. Очень часто жертва домашнего насилия может находиться в зависимости как имущественной, так и материальной, либо просто боятся".

Правда ли, что среди дебоширов всё чаще встречаются женщины

Бытует мнение, что главный источник информации для милиционера — это пенсионеры…

«Да, это так. Как пример, в прошлом году во время моего дежурства в День женщин поступило порядка 12 сообщений по семейно-бытовым конфликтам, из которых 8 — женщины-дебоширы», — отметил милиционер.

«Это правда. Бабушки знают и видят всё, — сказал Владислав. — /…/ Самая же частая проблема, с которой ко мне обращаются пенсионеры, — раздел земли и возврат долга. Все знают, что пенсионеры — народ не расточительный, и занимают у них. Но дело редко доходит до суда. После поступления обращения долг возвращают через 5−10 дней».

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Почему выбрал эту профессию

«Мой прадед работал участковым уполномоченным Кировского сельсовета. О нём много и дед рассказывал, и отец, и мне настолько в детстве запали в душу эти истории, что я решил пойти по стопам прадеда, — рассказал Владислав. — /…/ Коллектив Слуцкого РОВД принял меня хорошо (нас тогда в РОВД пришло 7 выпускников). Быстро и легко влился в коллектив, знаю, что всегда могу получить совет и помощь от старших коллег».

Что самое важное в работе участкового

«Пожалуй, найти подход к человеку, вникнуть в его проблему и помочь. Репутация участкового инспектора именно так и строится. Доверие населения нужно заслужить. Результатом станет уважение и простое „спасибо“ — оно дороже любых премий», — резюмировал милиционер.