Зона отдыха у реки - самое красивое место в 11-м городке. Люблю здесь гулять по берегу, смотреть на воду, плавающих птиц, рыбаков. В межсезонье тут даже лучше, чем летом — нет столько народу.

Про мусор

Огорчает одно — мусор. Вот вчера (16 ноября, вторник. — Прим. ред.) гуляла — вокруг беседки разбросаны бутылки, банки, бумага, кто-то её ещё и поджигал. Урна переполнена.

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Иду и думаю: люди — свиньи, конечно, но и урны тоже надо очищать, чтобы было куда бросать мусор.

Есть в зоне отдыха и площадка для сбора мусора. Контейнеры на ней тоже переполнены. Как часто отсюда вывозят отходы?

Про лебедя

Эту заводь любят лебеди. Такое удовольствие за ними наблюдать — красивые, грациозные птицы. Уточки резвятся. Но сейчас здесь ужасное зрелище…

Труп белоснежного лебедя уже несколько недель «лежит» в воде. Начал разлагаться. Перья, пух плывут по воде… От чего погиб он, не знаю. Может, в леске запутался или от болезни. Но думаю, что за это время можно было его убрать.

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