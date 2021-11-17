Половина работает, а пятая часть в браке. Топ-5 интересных фактов о белорусских студентах

В мире 17 ноября отмечается Международный день студентов. К этой дате Белстат подготовил статистику о белорусском студенчестве. Рассказываем самое интересное.

1. На 100 ребят приходится 110 девушек

В 2020/2021 учебном году в нашей стране работало 50 учреждений высшего образования. В них обучалось 254,4 тыс. человек, из них 94% — в государственных вузах.

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На начало этого учебного года в вузы поступило 58,3 тысячи человек, а 54,6 тысячи получило дипломы.

Количество девушек в студенческой среде преобладает над численностью парней: на 100 ребят приходится 110 девушек.

2. Пять крупнейших вузов Беларуси и что в них преподают

По данным Белстата, в пятёрку самых крупных университетов входят БГУ, БНТУ, БГЭУ, БГУИР и ГрГУ. Обучение в них осуществляется по 15 профилям образования, включающим более 400 специальностей и направлений специальностей.

Самое популярное направление — всё, что касается коммуникации, экономики и права. Специальность в этой области получают 29,2% студентов. На втором месте — техника и технологии, архитектура и строительство. Эти направления изучают 25,8% всех студентов. Остальные специальности делят между собой третье место — на каждую область приходится около 10% учащихся вузов. Сюда входят педагогика, здравоохранение, гуманитарные и естественные науки, сельское и лесное хозяйство и так далее.

3. Жизнь студентов вне университета

В свободное от учёбы время практически половина студентов работает. По данным переписи населения 2019 года, во время учёбы в вузе работали 43,8% студентов. Причём больше девушек — 46,5%, а среди парней процент работающих был ниже — 40,8.

По данным переписи населения 2019 года, почти пятая часть белорусских студентов состояла в браке — это 19,7% учащихся.

4. Иностранные студенты в Беларуси

В белорусских вузах помимо граждан нашей страны обучаются и студенты из других государств. Так, в 2020/2021 учебном году у нас училось 18,9 тысяч иностранных студентов, из них 63,2% — из стран СНГ.

Причём если в 2010/2011 учебном году иностранных студентов было всего 9357 (это 2,1% от всего количества), то уже в 2020/2021 их было 18 925 (7,4%).

5. Магистратура в белорусских вузах

На второй ступени высшего образования в отличие от первой парней становится больше: получать степень магистра приходит 94 девушки на 100 парней.

Выбор области изучения тоже меняется: в топе уже три направления. Большинство студентов по-прежнему хочет изучать коммуникацию, право, экономику и управление, на втором месте остаётся техника и технологии, архитектура и строительство. А вот ещё 21,5% магистрантов выбирают изучать искусство и дизайн, гуманитарные и естественные науки.