Салон штор «Тюльпан» переехал из ТЦ «Калейдоскоп». Куда идти и как связаться

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Салон штор «Тюльпан» переехал из ТЦ «Калейдоскоп». Куда идти и как связаться, Слуцк

Салон штор «Тюльпан» переехал из ТЦ «Калейдоскопз в соседнее здание ул. Уласовца, 3, (1 этаж), напротив школы № 10.

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Телефоны для связи: life: 8025 534 05 01; МТС: 8029 709 28 00

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ИП Таргоний Т.В., УНП 600 305 395