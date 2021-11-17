«Пришёл из армии под 2 метра ростом и весом больше 80 кг». Как помогают недоношенным младенцам из Слуцка (+ история из жизни)

Накануне Международного дня недоношенных детей, который отмечается 17 ноября, «Кур'ер» узнал, как устроена помощь случчанкам, которые родили раньше срока. А читательница поделилась историей, когда семье удалось выходить 900-граммового младенца дома на печи.

Как часто дети рождаются раньше срока

Слуцкий ЦГиЭ дал «Кур'еру» информацию, что, по статистике, примерно каждый 10-й ребёнок в мире рождается недоношенным.

Реклама

Особые сложности со здоровьем бывают у детей с экстремально низкой массой тела (менее 1 кг). Для выхаживания таких малышей необходима сложная аппаратура, дорогостоящие медикаменты, высококвалифицированный медперсонал и, конечно, бесконечная любовь и терпение родителей.

Ежегодно в Беларуси рождается 4−4,5 тысячи детей в сроке до 37 недель, более 250 из них имеют массу тела до 1 кг.

Где помогают случчанкам, у которых начались преждевременные роды

Как рассказала Людмила Жук, заместитель главврача Слуцкой ЦРБ по детству и родовспоможению, недоношенным считается новорождённый, который появился на свет с 22 до 37 недели беременности. До 22-й недели он считается плодом.

В Беларуси есть несколько уровней медпомощи роженицам. В Слуцком роддоме — 1-й уровень. Здесь нет отделения для недоношенных детей. Случчанок, у которых начались роды раньше времени, направляют, в зависимости от факторов риска, либо в Солигорск (2-й уровень медпомощи), либо в Минский областной роддом (3-й уровень), либо в РНПЦ «Мать и дитя» (4-й уровень).

Однако бывают непредвиденные случаи, когда недоношенные дети появляются на свет в Слуцком роддоме, а затем их увозят в другие медучреждения. Ирина Алёхина, слуцкий врач-неонатолог, рассказала «Кур'еру», что в августе в Слуцке родился мальчик, который весил 960 граммов. Его выхаживали в Солигорске.

Реальный случай из жизни

Накануне даты 17 ноября «Кур'ер» попросил своих читателей поделиться удивительными историями рождения недоношенных деток с экстремально низким весом. Одну такую историю в своём письме в редакцию рассказала случчанка Ирина.

«Такой случай был в семье мужа. Про это чудо рассказывают до сих пор, — написала Ирина. — Мой муж — старший сын в семье, а вот рождения второго ребёнка ожидали в мае 1979 года. Но случилось непредвиденное, и у свекрови начались схватки в конце января. На «скорой» её отвезли в местную больницу. Родился мальчик весом 900 граммов. Это был не ребёнок, а маленькая куколка красно-синего цвета.

В те времена даже у медиков не было мысли спасать такого новорождённого. Ни аппаратуры, ни навыков. В общем, через три дня свекровь выписали и отдали ей коробочку с закутанным в пелёнку сыном. Сказали, мол, помрёт — похороните.

Вернулись в свою деревню, собралась родня в основном старшего поколения. И старенькая прабабка сказала: «На всё воля Божья! Но и наша помощь не помешает». Она распустила подушку из гусиного пуха, высыпала его в ведро. Положила туда свёрток и поставила ведро на русскую печь, где было не жарко, но тепло.

Утром ребёнок был жив! Кормили его из пипетки. Точно не знаю чем. Кажется, разводили кипячёное коровье молоко с водой и по несколько капелек капали в ротик.

Медики через пару месяцев сильно удивились, когда свекровь с сыном уже весом 1,2 кг явилась на приём.

К слову, срочную службу парень проходил во внутренних войсках. Пришёл из армии под 1,9 м ростом и весом больше 80 кг".