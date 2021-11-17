«Терпение, отзывчивость, тактичность и поддержка…» Родители благодарят заведующую яслями-садом в слуцкой деревне Октябрь

Уважаемая Оксана Валерьевна Шкурская! Примите слова искренней родительской признательности за год безупречной работы в дошкольном учреждении.

Спасибо за Вашу ответственность, преданность выбранному делу и достигнутые результаты. Ваше терпение, отзывчивость, тактичность и поддержка наших инициатив служили нам надёжной опорой весь год, в течение которого мы доверяли вашему учреждению самое важное — наших детей.

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Пусть сделанное Вами добро возвращается к Вам многократно приумноженным. Пусть работа не опустошает, а только вливает в Вас новые силы и энергию. От всей души желаем Вам получать от работы радость и удовлетворение. А от жизни — лишь приятные сюрпризы! Крепкого Вам здоровья и активного долголетия.

От Анастасии Гупалович, Екатерины Крисько, Татьяны Филипович и др. родителей