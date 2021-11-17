Муж жалуется, что жена тратит на себя много денег. А она упрекает супруга, что большие средства уходят на машину. Случчанка хочет выглядеть красивой и ухоженной и не готова уступать. Специально для читателей «Кур'ера» ситуацию разбирает психолог.

Рассказ случчанки

Наталье 37 лет. Она считает, что материально семья обеспечена неплохо и не понимает, почему должна экономить на себе.

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«Я работаю в офисе, получаю около 800 рублей. У мужа зарплата примерно такая же, может, на 100 рублей больше. Родители из деревни помогают продуктами. Бюджет общий. Сын учится в 3 классе. Есть машина, своё жильё, но планируем расширяться, — рассказывает Наталья. — В идеале хотелось бы откладывать по $ 150−200 в месяц. Муж считает, что я много трачу на себя. Хотя максимум — 150−200 рублей: бассейн, пару процедур у косметолога, что-то из вещей, маникюр, услуги парикмахера. Супруг говорит, что косметики можно покупать меньше, экономить на парикмахере, а красить волосы и делать маникюр можно и самой.

«Тратит на машину больше»

На машину он тратит больше моего. Раз или два в неделю она нужна для поездок в деревню, в лес, на рыбалку. А в остальные дни её можно поставить и экономить на бензине хотя бы. Кроме того, покупает для авто дорогие «прибамбасы»: чехлы, коврики, специальную косметику. Плюс то мойка, то полировка. Говорит, что машиной пользуется вся семья, и она должна быть исправной и красивой. Хотя, в основном, он ездит сам.

Получается, что на мне он готов экономить, а на автомобиле — нет. Говорит: «Ты мне и такой нравишься». Но я должна и сама себе нравиться!

В итоге каждый остаётся при своём мнении. Он тратит на машину, а я — на себя, поэтому откладывать не получается. Постоянно ругаемся, куда потрачены деньги".

Ответ психолога

Если бюджет общий, то расходы нужно планировать сообща

«В этой семье очевидно, что никто не готов поступаться личными интересами ради общей цели, хотя она есть — покупка квартиры, — комментирует психолог Марина Чижик. — Каждый из супругов ждёт, что потребности снизит противоположная сторона. Хотя понятно, что расходы урезать лучше обоим. Если оба признают, что покупка квартиры — это приоритетная цель семьи, то и механизмы её достижения нужно искать сообща.

Самый простой способ осознать допустимые траты — вместе заняться «математикой». Если посчитать доход мужа и жены, то получается, что четвёртую часть средств они тратят на уход за собой и машину. Если рассчитывают только на свои силы, то настало время «затянуть пояса» или отказаться от мечты иметь просторную квартиру.

Почему возникают ссоры из-за денег

Встречала такую статистику, что около 40% ссор в семье происходит из-за денег. А примерно четверть семей распадаются из-за нехватки средств.

Чаще всего за денежными ссорами стоят не сами деньги, а разные денежные программы мужчины и женщины. У каждого из нас свои финансовые привычки и взгляды на то, как и куда надо тратить деньги. Мы их приобретаем в детстве и в результате личного опыта. Они могут не совпадать с финансовыми привычками супруга. И тогда начинаются сложности.

Выберите вариант семейного бюджета

Супруги не должны бояться обсуждать финансовые вопросы и договариваться, какой тип семейного бюджета устроит обоих: общий, раздельный, смешанный. При смешанном бюджете у каждого помимо семейных трат есть деньги для личных расходов. Их супруги могут тратить по своему усмотрению, не отчитываясь друг перед другом. И делать взаимные приятные сюрпризы и подарки.

В каждой семье может быть свой вариант ведения бюджета. Главное, чтобы он устраивал обоих, не вызывал дискомфорт и споры о распределении денег. Важно понимать, что вести семейный бюджет, это не значит только экономить, а значит оптимизировать доходы и расходы. Планирование и контроль семейных финансов помогает улучшить качество жизни и отношения внутри семьи.

Поставьте финансовые цели

Ничто так не сближает семью, как общие финансовые цели. Решите, чего вы хотите добиться вместе, как семья, — покупка квартиры, накопить сумму для обучения детей, путешествия. Но у каждого супруга должно быть личное финансовое пространство. Если семейный бюджет общий, то о сумме, которую каждый может потратить на себя, нужно заранее договориться.

Разговаривайте о деньгах

Хорошая привычка — обсуждать хотя бы раз в месяц семейный бюджет, крупные покупки. К этому стоит привлекать детей. Так они чувствуют свою важность, приобретают первые навыки планирования и управления деньгами. Спокойное обсуждение денежных вопросов в семье формирует у ребёнка правильную финансовую программу на будущее".