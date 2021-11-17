Камни, гранаты и логистический центр… Что известно утром 17 ноября о мигрантах на польско-белорусской границе

Уже девятый день продолжается миграционный кризис на белорусско-польской границе. Как он начался и что было все эти дни, читайте здесь. В понедельник, 15 ноября, мигранты покинули свой лагерь в лесу и перешли к пограничному переходу «Брузги-Кузница».

Противостояние мигрантов и польских силовиков

Во вторник мигранты начали закидывать польских силовиков камнями и палками. В ответ с польской стороны распылили газ, бросили несколько светошумовых гранат и стали разгонять мигрантов водомётами. В небо подняли польский вертолёт. Также на пограничный пункт прибыли белорусские силовики в форме, которые не вмешивались в происходящее.

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Видео: Медуза

Когда противостояние утихло, некоторые мигранты направились в старый лагерь в лесу. Однако большая часть осталась на погранпереходе.

Размещение мигрантов под крышей

Белорусская сторона выразила готовность разместить всех мигрантов в логистическом центре возле КПП «Брузги». Прибывающим раздавали матрасы, из Минска везли две тысячи одеял. Также подготовили шесть полевых кухонь.

В центр пошли не все мигранты. Часть из них осталась на погранпереходе, а часть вернулась в старый лагерь в лесу.

Те 200 мигрантов, которые самыми первыми разместились в логистическом центре, сказали журналистам, что хотят вернуться на родину любым способом.

Пострадавшие, взаимные обвинения и расследования

Польская полиция написала в Twitter, что один из её сотрудников получил в стычке с мигрантами на границе тяжёлые травмы. «Вероятно, дошло до перелома костей черепа после удара предметом», — сообщило ведомство. Позже появилась информация, что во время атак пострадали семь полицейских.

Погранохрана Польши сообщила, что их сотрудница тоже пострадала: в неё попали камнем.

В свою очередь, мигранты передали белорусским пограничникам своего соотечественника, у которого после стычки наблюдались сильные судороги.

А утром в среду Минздрав Беларуси проинформировал, что за прошедшие сутки в районе погранперехода «Брузги» медики зарегистрировали 15 случаев оказания медпомощи. Сейчас в больницах Гродно находятся на госпитализации «6 пациентов из числа беженцев, из них 4 детей». Некоторые из обратившихся пострадали в стычке, а остальные жаловались на обострение каких-либо заболеваний.

Беларусь расценила применение спецсредств польскими силовиками как насильственные действия в отношении лиц, находящихся на территории другой страны. Следственный комитет Беларуси проводит проверку на границе. Белорусская сторона утверждает, что поляки применили к мигрантам токсичные химикаты.

Тем временем комендант полиции Польши заявил, что, по его мнению, белорусские силовики участвовали в атаке мигрантов на границе. Прокуратура Польши начала расследование по факту нападения на сотрудников полиции.

Реакция чиновников

Министерство иностранных дел Ирака зарегистрировало 170 иракцев, которые добровольно хотят вернуться с белорусско-польской границы в свою страну. Иракские дипломаты координируются с Минским аэропортом, чтобы организовать спецрейс по возвращению мигрантов на родину.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Польша готовится к нескольким месяцам миграционного кризиса на границе с Беларусью.

Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили по телефону по поводу миграционного кризиса с учётом прошедшей накануне беседы Лукашенко с Ангелой Меркель.