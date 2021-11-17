По данным Белстата, с 2011 по 2020 год на территории Слуцкого района зарегистрировано 6784 брака, а расторгнуто — 3384. «Кур'ер» посмотрел, сколько за последние 10 лет браков и разводов было в городе, а сколько в деревнях.

С 2011 по 2020 год количество браков, зарегистрированных в Слуцке, уменьшилось в 1,7 раза. Статистика не приводит данных, кто именно поженился в отделе ЗАГС райисполкома — горожане или сельские жители. А вот количество разводов в Слуцке осталось примерно на том же уровне. За 10 лет количество браков, зарегистрированных в сельисполкомах Слуцкого района, уменьшилось в 2,2 раза. Если сравнивать по разводам 2011 год и 2020-й, то их уровень остался прежним. Падение произошло в 2017 году — было всего 32 развода. Потом их количество снова увеличилось.