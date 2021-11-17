Слуцкий пивоваренный завод заработал 16 ноября 1971 года, а в конце декабря на прилавках появилась первая партия пенного напитка… В 2008-м на пивзаводе остановилась варка пива, потом ушли в небытие безалкогольные напитки и вино. В 2010 году началась ликвидация.

Специально для читателей «Кур'ера» Александр Бранкевич вспоминает историю предприятия и рассказывает, что на бывшем пивзаводе сегодня.

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Приятного просмотра!

Ведущий: Александр Бранкевич, Видео: Глеб Рулёв

РАНЕЕ. Памяти слуцкого пива: юбилей, которого не будет… «Кур'ер» вспоминает о предприятии и его продукции

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