Барак на Вечеркевича, 40 в Слуцке законсервировали. Две семьи, которые в сентябре оставались в нём, в итоге расселились. От соседей «Кур'ер» узнал, что жители 3-й квартиры всё-таки переехали в арендное жильё, от которого ранее отказывались.

Как пояснила «Кур'еру» Вероника Трунова, начальник отдела ЖКХ Слуцкого райисполкома, сейчас решаются остаточные вопросы с пропиской жильцов. Ещё в начале этого года райисполком решил, что в перспективе дом пойдёт под снос.

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Напомним, что больше года назад барак признали непригодным для проживания. Жильцам в течение нескольких месяцев предоставили арендные квартиры и компенсации в соответствии с законом. Некоторые отказались от арендного жилья по разным причинам. Одинокой пенсионерке Надежде Тимофеевой вместо маленькой комнаты в бараке дали социальную «однушку» с удобствами, женщина переехала.

Вся история с расселением барака: