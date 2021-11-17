Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 18 ноября. Обзор

При подписке на «Кур'ер» от 3-х месяцев в качестве бонуса получаете нашу карту со скидками!

Карта «Кур'ера» — это возможность получить скидки от 5 до 20% на товары и услуги у местных предпринимателей, а их уже 44! Весь список можно посмотреть по ссылке.

Подписаться на газету можно не выходя из дома! Позвоните по тел. (801 795) 4 70 45 либо 154 и оставьте заявку на оформление подписки на дому. К вам придёт почтальон и оформит подписку!

Подписной индекс — 64 066 . Более подробную информацию и цены можно узнать здесь.

. Более подробную информацию и цены можно узнать Свежий номер газеты «Кур'ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf).

Подписаться на газету «Кур'ер» также можно в редакции (ул.Ленина, 128). И вы получите приятные бонусы:

бесплатное размещение одного частного объявления в разделах «Продам» и «Куплю»;

бесплатная публикация поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, размер модуля 25 см 2 );

); СКИДКИ: 10% — на ксерокопирование, сканирование, распечатку и отправку факса; 30% — на разработку визиток, календарей, набор заявлений и других документов.

У нас хорошая новость — мы сохранили стоимость подписки на печатный «Кур'ер» на 1-е полугодие 2022 года.

240 рублей за килограмм. Топ-5 самых дорогих продуктов «Кур'ер» узнал, сколько стоят самые дорогие продукты питания в слуцких магазинах. Для обзора мы сходили в три супермаркета. Сравнивали стоимость продуктов за 1 килограмм. В расчёт не брали алкогольные напитки. Итак, наш топ-5. Плюс опрос: какие самые дорогие продукты случчане позволяют себе покупать в последнее время?

Логопед о дефектах речи слуцких детей

Какие нарушения речи чаще всего встречаются у детей, почему они возникают, в чём виноваты родители и чем может помочь логопед? Об этом и многом другом «Кур'еру» рассказала логопед Алла Липинская, учитель-дефектолог Слуцкой школы № 12.

«В баню сходить — 6 рублей. Это ж 300 в год выходит»

Чем живут жители села, какие воспоминания хранят, что за проблемы их волнуют, а какие моменты радуют? Об этом «Кур'ер» узнал у деревенских жителей во время традиционной поездки по региону.

Экспресс-тесты на COVID-19. Чем отличаются и что показывают

Ещё летом в продажу поступили экспресс-тесты на антитела, которые за 15 минут могут показать, есть в организме иммунитет к COVID-19 или нет. «Кур'ер» подготовил для читателей разъяснительный материал об экспресс-тестах на коронавирус, чтобы после прочтения каждый мог понимать, в чём различия этих тестов, как они работают, что показывают.

«На один букет уходит 25 метров ленты»

Случчанка Полина Бугрина полтора года назад увлеклась изготовлением букетов роз из атласной ленты. А когда набила руку, то оформилась ремесленником. Полина рассказала, как обучалась этому мастерству и сколько лент уходит на один букет.

Записки очевидца: музыка в жизни случчан

«Кур'ер» заканчивает публикацию отрывков из воспоминаний В.А. Игнатьева (1887−1971), который в 1916—1923 годах жил и работал в Слуцке. Целиком прочитать этот экскурс в историю можно на сайте «Наследие Слуцкого края» (nasledie-sluck.by).

Дед Мороз уже ждёт ваши письма

Газета «Кур'ер» начала традиционную новогоднюю акцию для детей «Письмо Деду Морозу». Письма с историями о добрых делах от маленьких девочек и мальчиков Слуцка Дедушка принимает до 20 декабря включительно. Авторы креативных и интересных посланий получат подарки от Деда Мороза.