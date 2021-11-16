В Слуцке перекрыли улицу Б. Хмельницкого. Фотофакт

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Улицу Б. Хмельницкого перекрыли со стороны 11-го городка — от Социалистической и до Смоленской.

В Слуцке перекрыли улицу Б. Хмельницкого. Фотофакт
Фотографии: Алексей Скрынников
В Слуцке перекрыли улицу Б. Хмельницкого. Фотофакт

В Слуцке перекрыли улицу Б. Хмельницкого. Фотофакт

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В Слуцке перекрыли улицу Б. Хмельницкого. Фотофакт