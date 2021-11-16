«Сидим дома, боимся, что кто-то к нам зайдёт!» Как чувствуют себя пенсионеры в деревне под Слуцком

В выходные дни приехали в деревню под Слуцком, домик у нас там. Село небольшое, в основном дачники. На зиму жилыми остаются, может, чуть больше десяти домов.

Обычно, как только появляемся, сразу приходит соседка, здоровается, спрашивает, что нового в городе. А тут часа два прошло — никого нет. Я уже и забеспокоилась, не случилось ли чего. Набрала её по телефону. Она ответила и вскоре постучала в дверь.

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Я говорю: «Заходи!». А она — ни в какую. Говорит: «Боюсь. Не буду. Коронавирус этот кругом!» Я удивилась, чего она вдруг стала опасаться. Живут одни, никого не видят, людей рядом нет. А она твердит: «Сидим дома, сами не ходим ни к кому и боимся, что кто-то к нам зайдёт! Только и слышишь, там заболел, там умер! Вот хотим привиться с дедом, но боимся ехать куда-то».

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