Вопрос-ответ. Как случчане могут помочь мигрантам, в том числе тем, которые собрались у белорусско-польской границы

В редакцию позвонила читательница и поинтересовалась, можно ли помочь мигрантам, которые сейчас находятся рядом с белорусско-польской границей. «Кур'ер» задал этот вопрос специалисту отделения Красного Креста в Слуцке.

«Люди говорят больше, чем делают»

Случчанка, позвонившая в редакцию, сказала, что каждый день с ужасом смотрит сообщения по ТВ.

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«Такой холод, а там дети, беременные женщины. Я не понимаю, почему для них не поставлены палатки с печками хотя бы! — возмутилась читательница. — Это же не по-человечески — просто смотреть, как люди, невольно ставшие заложниками ситуации, спят на земле, не могут ни поесть, ни умыться. Думаю, как бы я с ребёнком смогла выжить в этих условиях! Рядом цивилизация, но люди говорят больше, чем делают».

Что ответили в Красном Кресте

Как пояснила «Кур'еру» Татьяна Данилович, председатель Слуцкого отделения Красного Креста, отделение не может самостоятельно объявить сбор.

Но головная организация сообщает, что в Белорусское Общество Красного Креста обращаются мигранты, беженцы и вынужденные переселенцы, нередко — с маленькими детьми, которые оказались в сложной жизненной ситуации на территории нашей страны.

Для того чтобы поддержать их и предоставить гуманитарную помощь, Красный Крест начал сбор средств. Каждый, кто хочет помочь, может произвести благотворительный платёж. Больше информации — по ссылке.