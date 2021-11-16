В Беларуси начал действовать закон по защите персональных данных. Кто должен пройти обучение

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В понедельник, 15 ноября, вступил в силу Закон «О защите персональных данных». Оперативно-аналитический центр определил перечень тех сотрудников организаций, которые будут должны пройти по нему обучение.


Приказ № 194 «Об обучении по вопросам защиты персональных данных» опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В Национальном центре защиты персональных данных будут проходить обучение руководители и специалисты, которые отвечают за внутренний контроль обработки персональных данных:

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  • в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях;
  • в страховых организациях;
  • у операторов электросвязи (за исключением индивидуальных предпринимателей);
  • в республиканской и территориальных организациях по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;
  • в Белорусской нотариальной палате, областных (Минской городской) нотариальных палатах;
  • в риэлтерских организациях;
  • в организациях здравоохранения;
  • в местных исполнительных и распорядительных органах (за исключением сельских (поселковых) исполнительных комитетов), их структурных подразделениях с правами юридического лица;
  • у операторов (уполномоченных лиц), организующих и (или) осуществляющих обработку персональных данных не менее 10 тыс. физических лиц, за исключением персональных данных работников этих операторов (уполномоченных лиц) в процессе осуществления трудовой (служебной) деятельности.