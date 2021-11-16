В Беларуси начал действовать закон по защите персональных данных. Кто должен пройти обучение

В понедельник, 15 ноября, вступил в силу Закон «О защите персональных данных». Оперативно-аналитический центр определил перечень тех сотрудников организаций, которые будут должны пройти по нему обучение.



Приказ № 194 «Об обучении по вопросам защиты персональных данных» опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В Национальном центре защиты персональных данных будут проходить обучение руководители и специалисты, которые отвечают за внутренний контроль обработки персональных данных:

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