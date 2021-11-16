16 ноября этого года 50-летний юбилей мог бы праздновать Слуцкий пивоваренный завод. Только нет уже ни предприятия, ни его знаменитой продукции. Тем не менее слуцкое пиво и само предприятие — это наша история.
В день юбилея «Кур'ер» предлагает вспомнить о слуцких пивоварах и их продукции.
От «Жигулёвского» до «Слуцкого»Слуцкий пивоваренный завод заработал 16 ноября 1971 года, а в конце декабря на прилавках появилась первая партия пенного напитка. Тогда на предприятии производилось пиво только по утверждённым технологиям. Все пивзаводы СССР варили пиво одинаковых сортов — «Жигулёвское», «Бархатное», «Московское», «Столичное», «Ячменный колос».
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Только в середине 1980-х пивоварам дали «добро» на самостоятельную разработку сортов. Эта «свобода» ознаменовалась выпуском пива «Слуцкое».
После распада СССР пивзавод начал варить пиво только по собственным технологиям. Появились сорта «Вересковое», «Гусарское», «Королевский Лев», «Емеля», «Трайчанскае», «Выбранецкае», «Маршальское» и другие.
К началу 2000-х пивзавод выпускал около 20 сортов пива. Оно было с небольшим сроком реализации, живое, разливалось в стекло.
Некоторые сорта неоднократно удостаивались «золота», «серебра» и «бронзы» на отечественных и международных конкурсах.
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Надежды на инвестораВ 2001 году, отмечая 30-летие предприятия, специалисты пивзавода уже не скрывали, что производство давно находится в плачевном состоянии. Оборудование не обновлялось с открытия предприятия. В то же время на пивоваренном рынке стали появляться производители с современными технологиями и оснащением.
Да и торговля стала требовать на реализацию пиво в ПЭТ-бутылках и с большими сроками реализации. Слуцкий пивзавод зарабатывал недостаточно, чтобы переоборудоваться под эту моду. Дела с продажами шли всё хуже.
Случчане стали искать инвестора, который бы вложился в модернизацию предприятия.
Слуцкий пивзавод первым в Беларуси попытался привлечь иностранного инвестора — ЗАО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково», — который согласился провести реконструкцию завода. Россиянам в качестве расчёта за предоставленные средства предусматривалось передать контрольный пакет акций. Для этого пивзавод специально стал акционерным обществом.
Представители «Очаково» приезжали в Слуцк, смотрели, строили планы реконструкции.
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Планы Совмина
Весной 2003 года белорусский Совет Министров предложил свою схему перестройки пивоваренной отрасли в Беларуси за счёт внутренних инвестиций. Задумка была следующая: создать хозяйственные группы из нескольких пивзаводов в каждой, а их госакции передать в доверительное управление Приорбанку, который и должен заняться финансированием пивоваренной отрасли. В первую хозгруппу должны были войти Слуцкий пивзавод, минская «Крыніца», «Брестское пиво», «Дедново».
На фоне разговоров о проекте комбинат «Очаково» отказался от своих планов насчёт Слуцкого пивзавода. А перевооружить пивоваренную отрасль одному банку оказалось не по силам.В 2006 году белорусское правительство снова попыталось заманить «Очаково» в Беларусь, заверив, что компанию будут рады видеть в качестве инвестора белорусской пивной индустрии. Но россияне два раза на одни грабли наступать не стали.
Начало конца
В 2008 году на Слуцком пивзаводе остановилась варка пива, потом ушли в небытие безалкогольные напитки и вино. В 2009 году Слуцкий пивзавод неожиданно превратился в белорусско-немецкое предприятие «СлуцкБиоЭнерджи» по выпуску биотоплива из рапса. Но, как и в случае с «Очаково», дальше намерений дело не пошло.
В 2010 году началась ликвидация ОАО «Слуцкий пивоваренный завод».
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Мнения
В разные годы в ходе подготовки материалов о Слуцком пивзаводе корреспонденты «Кур'ера» интересовались мнением бывших работников пивзавода по поводу его закрытия.
Одни считали, что решающую роль в упадке сыграло то, что руководство пивоваренной отрасли не смогло убедить белорусские власти в целесообразности инвестпроекта с «Очаково». Собеседники были уверены, что именно «Очаково» могло спасти завод.
Другие респонденты «Кур'ера» причиной развала предприятия называли ситуацию тех лет, когда возможности эффективного использования прибыли сводились на нет.Во время подготовки материала в рамках проекта газеты «Город заброшенных заводов» Людмила Задёра, председатель наблюдательного совета ОАО «Слуцкий пивоваренный завод» в 2000—2008 годы, отметила: «Дела у завода пошли плохо из-за нескольких факторов. Во-первых, объём реализации был недостаточный, чтобы проводить реконструкцию за счёт собственных средств. Во-вторых, слуцкое пиво не особенно пускали на минский рынок. Ещё один фактор — „пивные“ войны с Россией, когда мы не могли ввозить в Россию своё пиво. Не на пользу пошла и частая смена директоров завода».
Что на бывшем пивзаводе сегодня
Три года назад бывший пивзавод купило с аукциона ООО «Сельхозинвест», специализирующееся на сельском хозяйстве. В планах — создание площадей для сушки и хранения зерна.
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Все материалы из проекта «Кур'ера» «Город заброшенных заводов» — здесь.