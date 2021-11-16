16 ноября этого года 50-летний юбилей мог бы праздновать Слуцкий пивоваренный завод. Только нет уже ни предприятия, ни его знаменитой продукции. Тем не менее слуцкое пиво и само предприятие — это наша история.

В день юбилея «Кур'ер» предлагает вспомнить о слуцких пивоварах и их продукции.

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От «Жигулёвского» до «Слуцкого»

Слуцкий пивоваренный завод заработал 16 ноября 1971 года, а в конце декабря на прилавках появилась первая партия пенного напитка. Тогда на предприятии производилось пиво только по утверждён­ным технологиям. Все пивзаводы СССР варили пиво одинаковых сортов — «Жигулёвское», «Бархатное», «Москов­ское», «Столичное», «Ячменный колос».

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Только в середине 1980-х пивоварам дали «добро» на самостоятельную разработку сортов. Эта «свобода» ознаме­новалась выпуском пива «Слуцкое».

После распада СССР пивзавод начал варить пиво только по собственным технологиям. Появились сорта «Вересковое», «Гусарское», «Королевский Лев», «Емеля», «Трайчанскае», «Выбранецкае», «Маршальское» и другие.

К началу 2000-х пивзавод выпускал около 20 сортов пива. Оно было с небольшим сроком реализации, живое, разливалось в стекло.

Некоторые сорта неоднократно удостаивались «золота», «серебра» и «бронзы» на отечественных и международных конкурсах.

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Надежды на инвестора

В 2001 году, отмечая 30-летие предприятия, специалисты пивзавода уже не скрывали, что производство давно находится в плачевном состоянии. Оборудование не обнов­лялось с открытия предприятия. В то же время на пивоваренном рынке стали появляться производители с современными технологиями и оснащением.

Да и торговля стала требовать на реализацию пиво в ПЭТ-бутылках и с большими сроками реализации. Слуцкий пивзавод зарабатывал недостаточно, чтобы переоборудоваться под эту моду. Дела с продажами шли всё хуже.

Случчане стали искать инвестора, который бы вложился в модернизацию предприятия.

Слуцкий пивзавод первым в Беларуси попытался привлечь иностранного инвестора — ЗАО «Московский пиво-­безалкогольный комбинат «Очаково», — который согласился провести реконструкцию завода. Россиянам в качестве расчёта за предоставленные средства предусматривалось передать контрольный пакет акций. Для этого пивзавод специально стал акционерным обществом.

Представители «Очаково» приезжали в Слуцк, смотрели, строили планы реконструкции.

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Планы Совмина

Весной 2003 года белорусский Совет Министров предложил свою схему перестройки пивоваренной отрасли в Беларуси за счёт внутренних инвестиций. Задумка была следующая: создать хозяйственные группы из нескольких пивзаводов в каждой, а их госакции передать в доверительное управление Приорбанку, который и должен заняться финансированием пивоваренной отрасли. В первую хозгруппу должны были войти Слуцкий пивзавод, минская «Крыніца», «Брестское пиво», «Дедново».

На фоне разговоров о проекте комбинат «Очаково» отказался от своих планов насчёт Слуцкого пивзавода. А перевооружить пивоваренную отрасль одному банку оказалось не по силам. В 2006 году белорусское правительство снова попыталось заманить «Очаково» в Беларусь, заверив, что компанию будут рады видеть в качестве инвестора белорусской пивной индустрии. Но россияне два раза на одни грабли наступать не стали.

Начало конца

В 2008 году на Слуцком пивзаводе остановилась варка пива, потом ушли в небытие безалкогольные напитки и вино. В 2009 году Слуцкий пивзавод неожиданно превратился в белорусско-немецкое предприятие «СлуцкБиоЭнерджи» по выпуску биотоплива из рапса. Но, как и в случае с «Очаково», дальше намерений дело не пошло.

В 2010 году началась ликвидация ОАО «Слуцкий пивоваренный завод».

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Мнения

В разные годы в ходе подготовки материалов о Слуцком пивзаводе корреспонденты «Кур'ера» интересовались мнением бывших работников пивзавода по поводу его закрытия.

Одни считали, что решающую роль в упадке сыграло то, что руководство пивоваренной отрасли не смогло убедить белорусские власти в целесообразности инвестпроекта с «Очаково». Собесед­ники были уверены, что именно «Очаково» могло спасти завод.

Другие респонденты «Кур'ера» причиной развала предприятия называли ситуацию тех лет, когда возможности эффективного исполь­зования прибыли сводились на нет. Во время подготовки материала в рамках проекта газеты «Город заброшенных заводов» Людмила Задёра, председатель наблюдательного совета ОАО «Слуцкий пивоваренный завод» в 2000—2008 годы, отметила: «Дела у завода пошли плохо из-за нескольких факторов. Во-первых, объём реализации был недостаточный, чтобы проводить реконструкцию за счёт собственных средств. Во-вторых, слуцкое пиво не особенно пускали на минский рынок. Ещё один фактор — „пивные“ войны с Россией, когда мы не могли ввозить в Россию своё пиво. Не на пользу пошла и частая смена директоров завода».

Что на бывшем пивзаводе сегодня

Три года назад бывший пивзавод купило с аукциона ООО «Сельхозинвест», специализирующееся на сельском хозяйстве. В планах — создание площадей для сушки и хранения зерна.

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