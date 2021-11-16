Самоделки из марли, дефицит и диссиденты в Слуцке. Вспоминаем, как ровно год назад маски вошли в нашу жизнь

Ровно год назад, 16 ноября 2020 года, в Слуцке ввели масочный режим. «Кур'ер» вспоминает, как на заре пандемии случились дефицит и подорожание масок, как потом случчане привыкали к ним и как помогали друг другу.

Часть 1. Что было ДО

Мифы и легенды

В начале 2020 года COVID-19 только-только начал выходить за пределы Китая. Но в Слуцке уже поговаривали о том, что этим вирусом можно заразиться через посылки с «Алиэкспресса».

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Как-то в одном из слуцких магазинов кончились бананы. Покупатели, которые увидели это, собрались у прилавка и стали говорить друг другу, что бананы пропали из-за коронавируса. Чуть позже весь город обсуждал, что вообще импортные фрукты есть опасно.

Чтобы защититься от иностранной заразы, слуцкие мужчины даже готовы были самоотверженно выпивать по 250 граммов водки, виски или коньяка каждый день (ходили слухи, что это помогает).

В Слуцке ещё никто не болел, но некоторые хотели носить маски, чтобы не заразиться. «Кур'ер» тогда объяснял читателям, стоит ли это делать.

Дороговизна и дефицит

В конце февраля 2020 года ковид добрался до Беларуси. Люди стали скупать в аптеках маски с невиданной скоростью.

В середине марта в Слуцке маски в аптеках стоили от 1,10 до 2,25 рубля за штуку. Это примерно в 10−15 раз дороже, чем за месяц до этого. Причём обычные медицинские одноразовые маски было трудно достать. В аптеках в основном продавались повязки из обычной марли, которые стоили больше 2 рублей.

Случчане возмущались. Им не нравились ни такие цены, ни сами марлевые изделия, которые после стирки «скукоживались».

Умельцы стали шить тканевые маски и украшать их вышивкой и рисунками. Одна такая могла стоить от 5 до 15 рублей, иногда и больше. И люди покупали, хотя никакого масочного режима ещё не было.

Доброта и мошенничество

Люди сплотились и стали помогать друг другу. Швейные предприятия города, колледж на «Сахарном» и сельхозлицей шили маски, которые потом поставлялись на различные предприятия и в организации. «Марк Формэль» в Слуцке на время полностью перешёл на пошив спецодежды и средств индивидуальной защиты.

«Кур'ер» тоже, как мог, пытался помочь. Мы сделали видеоурок, как самостоятельно сделать марлевую маску. Уроженец Слуцка из Канады Давид Кантровиц перевёл для читателей «Кур'ера» статью о том, как правильно сшить и использовать тканевую маску.

Также 13 апреля мы сделали интерактивную карту, на которой отображалось, в каких аптеках в городе есть маски и антисептики. Сначала таких пунктов было всего несколько, но с каждым днём их количество росло. К 20 апреля дефицит масок закончился, они (в том числе одноразовые медицинские) появились в каждой аптеке. Поэтому мы перестали обновлять карту.

Ценами на маски занялось государство. МАРТ стал регулировать надбавки импортёров и продавцов. И появившиеся в аптеках изделия уже были недорогими.

Однако не все люди выручали друг друга с масками. Некоторые использовали их, чтобы мошенничать в магазинах. Кассиры не могли описать злоумышленников, а по камерам установить их личности было очень сложно.

Также в апреле была история, когда 23-летний житель Слуцка организовал незаконный бизнес по продаже масок. Изделия шила его сестра.

Как маски (с трудом) входили в моду

Масочная мода в «дорежимный» период отличалась разнообразием. В апреле 2020-го случчанки и случчане носили и марлевые, и фабричные тканевые экземпляры, и самодельные со смешными принтами, и дизайнерские с рисунками.

Как и всякому нововведению, маскам многие сопротивлялись. Например, однажды кондуктор обругала пассажиров, которые надели средства защиты, войдя в автобус.

Некоторые случчане признавались, что они стесняются носить маски. Женщины говорили, что это делает их некрасивыми. А мужчины — что смешными.

«Кур'ер» публиковал советы психолога, как справиться с неуверенностью и начать носить маску. Например, рекомендовалось надеть повязку на лицо дома и представить, что вы покупаете продукты.

Как случчане мечтали снова жить без масок

В июне 2020 года «Кур'ер» проводил конкурс детских рисунков «Слуцк после коронавируса». Дети рисовали людей, которые

маски в урну,

. Девочка Вика надеялась, что пандемия закончится к концу лета.

«Зачатки» масочного режима

Ещё до введения масочного режима для всех он фактически

. Сотрудники обязаны были носить маски, на объекте обязательны были дозаторы с антисептиками. Также обязательно нужно было организовать дистанцию в 1,5−2 метра между посетителями (для этого клеили полоски на пол). Центр гигиены и эпидемиологии проверял объекты и мог за повторное нарушение привлекать администрацию магазина к ответственности.

Часть 2. Масочный режим

Как начался официальный масочный режим

Осенью 2020 года в Беларуси стали постепенно вводить масочный режим. С 16 ноября его объявили и в Слуцком районе. Использовать маски с этого дня обязательно было в аптеках, магазинах, кафе, автобусах, маршрутках, такси и других общественных местах.

Было объявлено, что людей без средств зашиты штрафовать не будут, но руководитель организации будет отвечать за то, чтобы у него на объекте все были в масках. Работникам дали указание не обслуживать людей без них.

Поначалу у случчан было много вопросов: как есть в маске в кафе, нужно ли носить её на улице. «Кур'ер» разъяснял эти моменты. Также мы объясняли, нужны ли маски на рынках и в школах и должен ли кондуктор заставлять пассажиров надевать их.

Через пару дней после введения масочного режима у нас в районе «Кур'ер» спросил у людей на улицах, носят ли те маски в магазинах. Некоторые говорили, что нет, потому что от этого нет толка. Но большинство отвечали, что так защищают себя и окружающих от инфекции.

На улицах города и в магазинах тоже почти все носили маски. Игнорировали их в основном подростки.

Случчане продолжали помогать друг другу. Например, предпринимательницы, которые шьют вещи брендов MUA и Normal, сшили более 1000 белых масок специально для слуцких врачей и для отделения круглосуточного пребывания пенсионеров и инвалидов.

Споры и доводы насчёт эффективности масок

С введением масочного режима не прекратились споры о том, эффективны ли маски. «Кур'ер» писал и на эту тему. Например, что маски в первую очередь нужны, чтобы не заразить других.

Тогда, в ноябре 2020-го, коронавирус ещё не был так изучен и то, что он передаётся воздушно-капельным путём, было только предположением. Исследований было мало. Однако уже было точно известно, что носить сами маски не опасно.

Случчанка Анастасия Верёвка, которая работает медсестрой в США, записала и прислала «Кур'еру» видео, на котором она показывает эффективность разных масок с помощью спички.

Инцидент в магазине

В апреле 2021 года в магазине «5-й элемент» в Слуцке случился спор покупателя с персоналом. Мужчина отказался надевать маску, а кассир — обслуживать без неё. Тогда мужчина взял товар, положил на кассе деньги и пошёл к выходу. Сотрудники магазина вызвали милицию.

Позже в беседе с корреспондентом «Кур'ера» представитель магазина сказала: «Мы не имели права обслуживать клиента без маски. Он представляет угрозу для других посетителей». Позицию покупателя поддержала часть комментаторов в соцсетях «Кур'ера». Но были и те, кто разделял точку зрения работников магазина.

Позже этот самый покупатель пришёл в «Кур'ер» и принёс текст, в котором высказал своё мнение про масочный режим. Он называл маски «намордниками» и утверждал, что они обезличивают человека и даже постепенно меняют его психику. А также писал, что продавцы просят посетителей надевать маску «из-за чрезмерного желания угодить начальству и страха, что тебя отругают».

Как ввели и почти сразу отменили масочный режим для физлиц

Минздрав 8 октября 2021 года анонсировал обязательный масочный режим для физлиц. С 9 октября всем людям стало обязательно носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах. Следить за тем, чтобы это предписание соблюдалось, должны были сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии. Они действительно стали мониторить различные объекты и проверять городские автобусы. С «безмасочниками» проводили разъяснительные беседы, но в будущем их планировали штрафовать. И даже уже думали, как именно это делать.

Однако 22 октября, после совещания у Александра Лукашенко, власти отменили нововведение. Обязательный для физлиц масочный режим, таким образом, продержался 13 дней.

Часть 3. Как маски нас изменили

«Кур'ер» поговорил с жителями Слуцка о том, как маски изменили их жизнь.

Анастасия рассказала, что «на заре» масочного режима ей было неловко заходить в магазин в маске. А сейчас она, наоборот, ощущает дискомфорт, если находится в торговом зале без средств защиты. «Ощущение, что ты голый», — поделилась девушка.

Ещё она сказала, что если до пандемии в очереди на кассу кто-то кашлял, то на это никто не обращал внимания. А теперь, если кашляет человек без маски, ему, по словам девушки, «хочется врезать». Другой собеседник «Кур'ера» рассказал, что раньше, выходя из дома, он проверял, взяли ли с собой ключи, телефон и кошелёк. А сейчас — есть ли в кармане в том числе маска. А ещё он заметил, что в городских мусорных урнах раньше было много всяких фантиков, бумажек и упаковок от чипсов, а теперь большая часть содержимого — использованные средства защиты.

Ещё одна случчанка рассказала, что ей жалко покупать одноразовые маски. Она узнала из СМИ, что «они загрязняют планету, тоннами плавают в океане, и там чуть ли не острова из этих масок». При этом они не дают 100% защиты. Женщина предпочитает тканевые многоразовые повязки, которые стирает, кипятит и отбеливает. «А ещё чисто психологически уже не могу зайти в аптеку или магазин без маски», — добавила она.