Переговоры и планы. Что известно о ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе утром 16 ноября

Возле проволочного заграждения у польско-белорусской границы уже больше недели находятся тысячи мигрантов. Как они туда попали и что там происходило все эти дни, читайте здесь. В понедельник, 15 ноября, по этой ситуации проходили различные совещания на высоком уровне.

Лукашенко и Меркель

Александр Лукашенко и Ангела Меркель 15 ноября провели переговоры по телефону. Они обсудили ряд проблем и прежде всего ситуацию с мигрантами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах. Сообщается, что Лукашенко и Меркель договорились о дальнейших контактах с целью разрешить проблему.

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Евросоюз

В Брюсселе 15 ноября состоялось плановое заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. Главная тема Совета — миграционный кризис в Беларуси и новые санкции против неё.

плановое заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. Главная тема Совета — миграционный кризис в Беларуси и новые санкции против неё. В итоге Евросоюз утвердил создание нового санкционного режима, который позволит ввести ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, которые, по мнению сообщества, организуют незаконную переправку мигрантов на территорию ЕС или содействуют в этом властям Беларуси.

создание нового санкционного режима, который позволит ввести ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, которые, по мнению сообщества, организуют незаконную переправку мигрантов на территорию ЕС или содействуют в этом властям Беларуси. Также ЕС согласовал пятый пакет санкций против властей Беларуси. Его введут в действие в ближайшие дни. Это решение было принято на заседании Совета ЕС единогласно.

пятый пакет санкций против властей Беларуси. Его введут в действие в ближайшие дни. Это решение было принято на заседании Совета ЕС единогласно. Лукашенко заявил о намерении жёстко ответить на новые санкции. «Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и всё. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Всё, дальше нам отступать некуда», — сказал он на встрече с рабочей группой по доработке проекта Конституции.

Что происходит на самой границе

В понедельник днём несколько сотен мигрантов собрались на закрытом пограничном переходе в Кузнице. Безопасность их колонны обеспечивали белорусские пограничники. Позже СМИ сообщили, что мигранты на пункте пропуска прорвали часть заграждений, установленных польской стороной.

Coraz większe grupy migrantów są ściągane pod przejście graniczne w Kuźnicy przez białoruskie służby. pic.twitter.com/njYkW0dSut — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 15, 2021

Польские пограничники сообщили, что слышат с белорусской стороны звуки стрельбы и перезаряжаемого оружия. Но белорусская сторона заявила, что ни оружие, ни спецсредства не применяла.

Польская полиция утверждала, что сотрудники белорусских силовых структур не позволяют мигрантам уходить вглубь Беларуси от пограничного перехода. Польская пограничная охрана ожидала, что ночью мигранты попытаются штурмовать границу. А утром во вторник Минобороны Польши обвинило белорусские службы в разрушении забора на границе.

Вот так выглядит пункт пропуска Брузги-Кузница утром во вторник, 16 ноября. В понедельник на польско-белорусской границе задержали съёмочную группу RT France. Польская полиция заявила, что задержала двух мужчин из этого издания за незаконное нахождение в зоне ЧП. Сотрудников RT France обязали выплатить штраф.