Какое ремесло в городе на подъёме, а к чему интерес снизился. Поговорили со случчанкой, которая зарабатывает на жизнь рукоделием

16 ноября отмечается Всемирный день рукоделия. Накануне «Кур'ер» встретился с Валентиной Воронович, которая организовала в Слуцке первую ремесленную мастерскую. Она рассказала, как после болезни рукоделие стало её работой и какие виды занятий на подъёме в городе, а какие идут на спад.

Стать ремесленником подвигла болезнь

Валентине 40 лет. Основной вид ремесла, которым она занимается, — рукоделие. Случчанка вяжет спицами, крючком. А ещё плетёт изделия из бумажной лозы, вышивает бисером и нитками, шьёт. «По профессии я библиотекарь, окончила Могилёвский колледж. Вышла замуж, родились дети. Но жизнь принесла испытание — тяжело заболела. Онкология, — рассказала Валентина Воронович. — Много лет лечилась и проходила реабилитацию. Получила инвалидность. 11 лет назад пришлось задуматься о смене профессии.

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Вспомнила про вязание

Вот тут и вспомнила про вязание. Когда мне было 5 лет, бабушка научила вязать крючком. В детстве и юности в магазинах было мало одежды, которую хотелось носить. Вот и вязала себе юбки, кофты, шапки, шарфы.

Навыки рукоделия восстановила быстро. Начала интересоваться игрушками, связанными крючком. Сначала делала их для своих сыночков. Cейчас они уже старшеклассники, но до сих пор любят мамины вязанки.

Потом увидели знакомые, стали просить сделать такое и им. Потихоньку втянулась в работу, оформила ремесленничество и стала принимать заказы.

Мне очень помогает муж, во всём поддерживает, приходит убирать мастерскую.

Сообщество слуцких мастериц

Больше года назад начала активнее общаться с другими ремесленниками нашего города. Познакомилась с ними на ярмарке, когда продавала свои изделия. Поняла, что хочу заниматься только рукоделием.

Хотя проблемы со здоровьем ограничивают мои возможности. Например, не могу стоять на улице, трудно ходить. Поэтому взяла помещение под мастерскую на пару с коллегой, за аренду плачу 260 рублей в месяц. В среднем цена игрушки — 25 рублей, есть и дороже, и дешевле. По доходам пока вышла в ноль.

Организовали группу

Вдвоём с коллегой собрали группу слуцких ремесленников в Viber. Нас там сейчас 22 человека. Занимаемся разными видами рукоделия. Есть мастера, которые пекут хлеб, делают цветы из фоамирана, бижутерию из бисера и полудрагоценных камней. Есть те, кто изготавливает обложки на альбомы, документы. Несколько мастериц вяжут игрушки в стиле амигуруми. Но, несмотря на это, мы не конкуренты, а коллеги. Помогаем друг другу. Делимся информацией о предстоящих ярмарках, выставках-продажах. Так сказать, кооперируемся для сбыта товара. Людей ищем через сарафанное радио.

Что популярно у случчан

В Слуцке проще сбыть мелкие изделия: брелоки, броши из любых материалов. Они оригинальные, но доступны по цене.

Сказать, что у случчан особо популярно, трудно. Покупатели любят небольшие характерные или своеобразные игрушки. Например, ворону.

Заказчики и покупатели чаще заглядывают накануне праздников. Особенно перед школьными выпускными, 1 сентября, Днём учителя, Днём матери. Перед новогодними праздниками многие хотят что-то особенное, не как в магазинах.

Некоторые приносят свою пряжу, но в большинстве доверяют моему вкусу в выборе материала.

В Слуцке появляется больше рукодельниц

Увеличивается число ремесленников, которые вяжут салфетки, воротники, разнообразных кукол. Пробуют многие.

Такое ремесло, как рукоделие, в Слуцке, по-моему, на стадии подъёма. Мастера вспоминают вязание носков, рукавиц, шалей. А вот плетение из соломки, гончарство исчезают. Для работы с глиной нужно специальное дорогое оборудование. Сейчас ремесленники осваивают творчество, не требующее на начальном этапе больших вложений: фигурки из ваты, папье-маше.

Сейчас достаточно людей, которые хотят научиться вязать. Но у мастеров пока нет средств на аренду и оборудование помещений для проведения мастер-классов.

Мне нравится рукоделие. Оно приносит радость мне и людям. Буду развиваться и продолжать".