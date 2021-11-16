В Слуцке покажут фильмы международного кинофестиваля «Лістапад». Афиша

Кинотеатр «Беларусь» опубликовал программу международного кинофестиваля «Лістапад», которую покажут в Слуцке с 20 по 26 ноября.

Фильм «Томирис», 16+

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Сеанс: суббота, 20 ноября, в 16.25.

суббота, 20 ноября, в 16.25. Цена билета — 5 руб.

— 5 руб. Казахстан, 2019, боевик, драма, 155 мин.

Томирис — легендарная казахская воительница, такая же как Анастасия Слуцкая.

Среди древних народов, населявших просторы Евразии, особо выделялись племена, называющие себя саками. Это были кочевники и великие воины степи. Начинается история с краткого жизнеописания отца Томирис — царя Спаргапа. Спаргап, имея право на царский трон, вовлечён в войну между родами саков — массагетов. Влиятельные вожди, среди которых выделяются алчные и хитроумные Каваз и Куртун, не спешат объединяться под единой властью, отстаивая свои интересы. Спаргап мечом и словом пытается объединить степные племена. В это тревожное время у него рождается дочь — Томирис. Её мать, Бопай, которую Спаргап очень любил, умирает при родах. Забота и воспитание ложатся на него, и Томирис с раннего возраста познаёт тяготы походной жизни и воинского быта.

Вероломные Каваз и Куртун устраивают заговор, в результате чего Спаргап погибает. В степи опять наступает раздор и междоусобица. Маленькой Томирис удаётся уйти от убийц с верными людьми Спаргапа. За её голову негласно объявлена награда.

Томирис растёт, скрываясь в лесах и живя охотой. Теперь её цель вернуть законный трон и объединить степные племена. Но Томирис и не подозревает, что ей придётся столкнуться с более могущественной угрозой, которая может стереть с лица земли всех саков.

Фильм «Рождённый на невском пятачке», 12+

Сеанс: четверг, 25 ноября, в 16.40.

четверг, 25 ноября, в 16.40. Цена билета — 1 руб.

— 1 руб. Россия, 2020, документальный, 39 мин.

Этот фильм — человеческая история о молодом человеке, который с 7 лет всё своё свободное время проводил на Невском пятачке, помогая поисковым отрядам находить погибших во время боёв по освобождению Ленинграда от блокады. Его зовут Дмитрий Поштаренко, он — преисполненный скорби и благодарности человек, рассуждающий о патриотизме, чувстве долга и любви к родному краю.

Фильм «Свободный полёт», 16+

Сеанс: пятница, 26 ноября, в 16.40.

пятница, 26 ноября, в 16.40. Цена билета — 1,00 руб.

— 1,00 руб. Испания, Россия, 2020, документальный, 41 мин.

Как и по какой причине наши любимые дети превращаются в трудных подростков? В какой момент приходит к ним зрелость и возвращается уважение к родителям? Чтобы ответить на эти вопросы, надо прожить жизнь. Только кино может сделать так, что простой разговор отца с сыном преодолевает время и превращается в диалог поколений.