В День белорусской «лялькі» случчанка показала, какие куклы есть у неё дома

Мне очень по душе неформальный праздник — День белорусской народной куклы, который отмечается 16 ноября. Ещё в 2010 году группа энтузиастов и любителей белорусской куклы обратила внимание общественности на традиции их создания. На Случчине встретила немало мастериц, которые изготавливают кукол и которые поделились, насколько это интересное, увлекательное и познавательное занятие.

Кукла — не такое простое явление в культуре народа, как это может показаться на первый взгляд. Самые первые куклы — мотанки — появились более 6 тысяч лет назад. Игрушка, забава — это её вторичная роль. В первую очередь их, по утверждению мастериц, изготавливали для ритуально-обрядовых целей. Многие из них занимают почётные места в доме.

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Куклы разные бывают

В зависимости от своего предназначения, по утверждению мастериц, куклы подразделяются на обереговые, игровые, ритуальные.

Ритуальными куклами не играли. Они хранились в сундуках и передавались в день свадьбы. В большинстве случаев кукла — это образ женщины, богини, и поэтому прямую связь с ней имела, конечно же, женщина. Женщина давала куклу мужчине, когда тот уходил в дорогу или на войну. Считалось, что кукла охраняет мужчину и напоминает о доме, очаге.

Издавна повелось изготавливать кукол глубокой осенью. По завершении полевых работ женщины приступали к рукоделию. Кукол вязали, плели и лепили. Одна из самых популярных — зерновушка. Внутрь такой куколки насыпали зерно и хранили в доме целый год: чтобы было благополучие, здоровье, ну и будущий урожай был хорошим. В моей коллекции есть и привлекательные куклы-травницы, изготовленные по такому же принципу. Две фигурки в белых костюмах, соединённые в пару, — свадебные обереги. Это дарили на свадьбу молодожёнам близкие люди. Считалось, что они помогут сохранить в семье счастье. Самые распространённые «лялькі» — куклы-желанницы. Их делали мамы для своих деток. Ребята нашёптывали куколкам свои желания и клали их под подушку. Верили, что желанница всё исполнит. Молодые девушки загадывали счастливо выйти замуж. Женщины постарше просили более счастливую знакомую, дарившую всегда самые лучшие пожелания, сделать для себя такую куколку. Слуцкие мастерицы активно помогают и случчанам познакомиться с результатами их ремесла. Хорошие отзывы получила проведённая в недавнее время онлайн-выставка кукол в национальных костюмах известной слуцкой ремесленницы Елены Груша-Лыгановской. меня очень радует её творчество.