Рассказываем, где в Слуцке попробовать роллы с красной рыбой и лапшу с морепродуктами

Слуцк — город вкусной еды! Во всяком случае мы глубоко в этом уверены, учитывая, сколько заведений общепита открылось в последнее время. Поэтому мы запускаем рубрику «Средний чек», в которой будем рассказывать о заведениях города, где можно вкусно поесть или заказать доставку.

Сегодня мы отправляемся в Sushi Slutsk. Кафе специализируется на японской кухне и предлагает гостям огромный выбор суши и роллов на любой вкус. Есть возможность заказать готовые сеты и для большой компании. А ещё можно попробовать два вида лапши: с курицей и с морепродуктами.

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Адрес: ул. Комсомольская, 1−1.

Приём заказов: Пн-Чт — с 11.00 до 23.00, Пт-Сб — с 11.00 до 02.00, Вс — с 11.00 до 24.00.

Номера телефона для заказа: +37 529 370−78−71, +37 529 249−78−71.

Есть служба доставки. От 20 рублей — бесплатная.

От 20 рублей — бесплатная. Имениннику — скидка 20%.

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УНП 692 064 911

ООО «Суши Слуцк»