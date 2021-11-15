На прошлой неделе «Кур'ер» посмотрел, какие самые дорогостоящие продукты питания есть в трёх крупных сетевых магазинах в городе. На первом месте оказалась натуральная лососевая икра — 1 кг стоил 239,93 рубля. Мы спросили у жителей Слуцка, а какие продукты самые дорогие для них.

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Светлана: «Я не употребляю слишком дорогие продукты. Покупаю доступные по цене и своему желанию. Хочется, чтобы мясная продукция была подешевле. Считаю, когда цена высокая, то качество становится хуже, потому что продукция залёживается. Лежит продукт, его никто не покупает. Получается, ни себе ни людям».

Наталья и Сергей: «Самый дорогой продукт — это, конечно, икра. Но в последнее время самое дорогое, что мы себе позволяли, — это колбасы».

Софья: «Курятина сильно подорожала. Сыры стали по цене мяса, последнее можно купить даже дешевле. Цены растут. Я обычно покупаю то, что любят внуки: сосиски, колбасу, пельмени. Стараюсь им готовить — что попросят, то бабушка и приготовит».