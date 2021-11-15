В Беларуси отменили минимальный потребительский бюджет. Что важно знать

С 15 ноября 2021 года вступает в силу Закон № 98-З, подписанный 7 мая 2021 года. Согласно документу, минимальный потребительский бюджет (МПБ) в Беларуси отменяют, пишет Blizko.by.
С 15 ноября в стране действует единственный социальный норматив — это бюджет прожиточного минимума.
Бюджет прожиточного минимума — определённая государством денежная сумма, удовлетворяющая основные жизненные потребности белоруса. Например, с 1 августа этого года БМП в Беларуси составил 283,46 рубля.
Ирина Костевич, Министр труда и соцзащиты Беларуси, прокомментировала отмену минимального потребительского бюджета в стране.
— На практике сегодня в большинстве случаев по всем вопросам социальной политики, защиты и поддержки граждан действует прежде всего бюджет прожиточного минимума. Это уровень малообеспеченности, пенсионное обеспечение, социальная поддержка малообеспеченных граждан. Поэтому, видя, что на практике больше всего работает бюджет прожиточного минимума (он ещё у нас определяется по социально-демографическим группам), был принят закон, который устанавливает единый социальный норматив, — цитирует её pravo.by.
Для чего был нужен минимальный потребительский бюджет?
За этим нормативом стояли расходы белорусов для приобретения товаров и услуг и «удовлетворение основных физиологических и социально-культурных потребностей человека». МПБ также использовался для прогнозирования изменений уровня жизни населения и усиления социальной поддержки нуждающихся граждан.
Минимальный потребительский бюджет определялся в Минтруда для отдельных групп населения. Сумма рассчитывалась раз в три месяца и ещё 31 октября была такой:
- для трудоспособного населения — 583,04 рубля;
- для пенсионеров — 452,95 рубля;
- для детей в возрасте до трёх лет — 382,94 рубля;
- для детей от трёх до шести лет — 496,81 рубля;
- дети в возрасте от шести до восемнадцати лет — 500,12 рубля;
- для семьи из четырёх человек — 460,31 рубля;
- для молодой семьи из трёх человек — 497,22 рубля.