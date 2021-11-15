В Беларуси отменили минимальный потребительский бюджет. Что важно знать

С 15 ноября 2021 года вступает в силу Закон № 98-З, подписанный 7 мая 2021 года. Согласно документу, минимальный потребительский бюджет (МПБ) в Беларуси отменяют, пишет Blizko.by.

С 15 ноября в стране действует единственный социальный норматив — это бюджет прожиточного минимума.

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Бюджет прожиточного минимума — определённая государством денежная сумма, удовлетворяющая основные жизненные потребности белоруса. Например, с 1 августа этого года БМП в Беларуси составил 283,46 рубля.

Ирина Костевич, Министр труда и соцзащиты Беларуси, прокомментировала отмену минимального потребительского бюджета в стране.

— На практике сегодня в большинстве случаев по всем вопросам социальной политики, защиты и поддержки граждан действует прежде всего бюджет прожиточного минимума. Это уровень малообеспеченности, пенсионное обеспечение, социальная поддержка малообеспеченных граждан. Поэтому, видя, что на практике больше всего работает бюджет прожиточного минимума (он ещё у нас определяется по социально-демографическим группам), был принят закон, который устанавливает единый социальный норматив, — цитирует её pravo.by.

Для чего был нужен минимальный потребительский бюджет?

За этим нормативом стояли расходы белорусов для приобретения товаров и услуг и «удовлетворение основных физиологических и социально-культурных потребностей человека». МПБ также использовался для прогнозирования изменений уровня жизни населения и усиления социальной поддержки нуждающихся граждан.

Минимальный потребительский бюджет определялся в Минтруда для отдельных групп населения. Сумма рассчитывалась раз в три месяца и ещё 31 октября была такой: